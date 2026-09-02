Fueron elegidos embajadores de SpaceX AI y llevarán el talento marplatense a Nueva York

Mar del Plata tendrá dos representantes en una de las empresas tecnológicas más relevantes del momento y el mundo. Se trata de Luigi Canoro y Franco Petruccelli, los impulsores de la comunidad Mar del Plata Dev, quienes fueron designados como SpaceX AI Ambassadors.

Se trata de la compañía fundada por Elon Musk en 2002.

Esta distinción les permitirá participar de eventos internacionales y de acercar nuevas propuestas vinculadas con la inteligencia artificial (IA) a la ciudad de Mar del Plata.

La designación como embajadores surgió a partir del trabajo que vienen desarrollando los dos talentos desde marzo para impulsar la comunidad de desarrolladores local. Según explicó Canoro en diálogo con Extra FM 102.1, el objetivo inicial era convertirse en embajadores de Cursor, una plataforma de programación asistida por IA, que luego pasó a formar parte del ecosistema de SpaceX.

“Eso implica que SpaceX va a empezar a hacer eventos en Mar del Plata. Así que mandan plata, mandan merch, mandan créditos para usar sus productos y vamos a estar intentando hacer algo para la comunidad. Todo siempre abierto al público y gratis para que vengan y se acerquen y usen las herramientas”, contó.

Como parte del programa de embajadores, SpaceX seleccionó a los marplatenses para participar de uno de los cuatro eventos que organiza alrededor del mundo. En su caso, viajarán a Nueva York para asistir a Compile con todos los gastos cubiertos por la empresa.

Dos marplatenses fueron elegidos embajadores de SpaceX AI.

“Estamos en la expectativa de poder conocer al equipo que trabaja en SpaceX y de conocer más gente del polo tech de Nueva York y poder traer conocimiento y capaz más sociedades”, señaló Canoro y agregó que para él, el viaje representa también una oportunidad para mostrar el potencial de la ciudad y generar vínculos que puedan traducirse en oportunidades para el sector tecnológico local.

En esa línea, Canoro destacó que Mar del Plata se consolidó como el tercer mayor polo tecnológico de Argentina, detrás de Buenos Aires y Córdoba, por la cantidad de empresas y por la disponibilidad de talento especializado. La comunidad Mar del Plata Dev que impulsa junto a Petruccelli reúne actualmente a unos 700 desarrolladores.

Mar del Plata como sede de grandes eventos tecnológicos

Uno de los principales objetivos de los embajadores será aprovechar el respaldo de las empresas y universidades para fortalecer el ecosistema tecnológico de Mar del Plata. En esa línea, Canoro remarcó el vínculo que mantienen con la UTN, ATICMA y el área municipal vinculada con la Economía del Conocimiento.

La intención es que la primera actividad de SpaceX en Mar del Plata pueda realizarse en la UTN durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha confirmada. “Es donde yo quiero hacer el primer evento de SpaceX. Así que ya estoy molestando bastante al equipo de dirigentes de la UTN. Queremos que pase”, explicó.

Luigi Canoro representa a la comunidad tech de Mar del Plata.

El desarrollador también planteó la necesidad de seguir ampliando la propuesta: “Queremos traer todo lo que tiene Buenos Aires a Mar del Plata y que ningún desarrollador se tenga que ir de la ciudad para participar de este tipo de eventos".

Además habló sobre el impacto que la IA está teniendo en el mundo laboral y opinó que desde su experiencia, la tecnología aumentó tanto la productividad como la exigencia: “Nunca reemplaza al criterio humano, al gusto especialmente. Yo hasta el día de hoy siento que la IA tiene mal gusto”.

Para Canoro esa misma diferencia se vuelve importante en áreas como el periodismo, el arte y el entretenimiento, donde la mirada humana sigue aportando una mirada irremplazable.