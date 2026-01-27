Detuvieron al "Faraón del Pollo" por violar el arresto domiciliario

Juan Jesús Piero Pinna, alias "El Faraón del Pollo", condenado por asesinar a tiros a un hombre en una fiesta de cumpleaños en junio de 2022, fue detenido por la Policía de Tucumán después de descubrirse que había violado el beneficio de arresto domiciliario.

Tal como se informó, "El Faraón del Pollo" fue condenado en noviembre del 2024 a 10 años y ocho meses de prisión por el homicidio de Maximiliano Rihl en el marco de un enfrentamiento que se dio en la fiesta de cumpleaños del empresario Mauricio Ríos que se realizó en un balneario de la zona sur.

Luego de alcanzar un acuerdo de juicio abreviado entre las partes, la Justicia dispuso que cumpliera la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, lo que le permitió alojarse en una casa de San Miguel de Tucumán con control de monitoreo electrónico, visitas del Patronato de Liberados y reglas de conducta.

Según replicó el sitio La Gaceta, el domingo 11 la Policía lo aprehendió durante un control de tránsito en inmediaciones de México y República del Líbano cuando se movilizaba armado en una Ford Ranger. Piero Pinna se dio a la fuga y después de una breve persecución fue aprehendido junto a su cómplice.

Los investigadores iniciaron una causa por "atentado y resistencia a la autoridad". Ante esta situación, la Justicia revocó el beneficio y ordenó su traslado a la cárcel de Batán.

El hecho

El crimen de Rhil se produjo la madrugada del 26 de junio de 2022 durante el tramo final de la fiesta de cumpleaños que el empresario Mauricio Ríos brindó en el balneario Horizonte Club de Playa. Tras una serie de incidentes que se registraron en el interior, “El Tucumano” se enfrentó a golpes con otro invitado –identificado como Ariel Nuñez- quien sufrió la fractura de una pierna.

Más allá de las versiones encontradas de algunos testigos, los testimonios parciales que dieron otros olvidadizos y de la retirada de muchos invitados ante la llegada de la policía, la investigación se encontró con otra traba importante: las cámaras de seguridad del balneario estaban desenchufadas o, al menos, el DVR que secuestraron estaba vacío por completo.

De acuerdo a la versión que dio el imputado, cuando se retiraba rumbo a su automóvil, Rhil lo habría amenazado con un arma de fuego y allí se produjo un intercambio de disparos. Piero Pinna disparó nueve veces su pistola y escapó con su novia a bordo del Toyota Corolla en el que habían llegado un par de horas antes a la fiesta.

Tras pasar por el hotel céntrico donde estaba hospedado y levantar sus pertenencias, escapó por la autovía 2, permitió descender cerca de Chascomús a su novia Romina Ulloa y siguió viaje rumbo a Tucumán donde se entregó horas más tarde. Más allá de que se le dictó la prisión preventiva en esa provincia por otra causa, la gravedad de la imputación en su contra permitió el traslado a la ciudad y su alojamiento en la Unidad Penal 44 de Batán.