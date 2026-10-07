Inició un reclamo por la seguridad de la ruta 88 y nueve años después murió accidentada allí: su hijo continúa su pedido

"Sé que mi madre querría que su muerte no fuera en vano", expresó Gravina.

Marta Palmeyro murió el pasado 8 de septiembre del 2026 en el acceso a Colinalegre de la ruta 88 después de que una Toyota Hilux que salía de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de Batán embistiera al Volkswagen Gol que conducía.

En el año 2017, Palmeyro había iniciado un reclamo público y ante el Honorable Concejo Deliberante por los problemas de circulación vinculados a esa misma ruta 88. Paradójicamente, nueve años después perdió la vida allí.

Mario Gravina, uno de los cuatro hijos de la víctima, tomó el planteo original de su mamá y realizó una presentación ante las autoridades municipales y provinciales para promover medidas de prevención, que hoy permitan reducir el riesgo de nuevos accidentes graves o fatales.

Según el relevamiento que incorporó en la presentación, entre mayo del 2017 y el 8 de septiembre del 2026 se registraron al menos 13 siniestros en el tramo aproximado comprendido entre los km 7,5 y 9,5. Ocho de ellos fueron fatales y dejaron nueve personas fallecidas.

Dos accidentes iguales en el mismo lugar

En particular, en el documento se señala que dos personas murieron en el acceso a Colinalegre en siniestros de características similares y con menos de seis meses de diferencia.

El 13 de marzo del 2026, Fabio Fernández de 57 años, falleció después de que el Renault Clio que conducía fuera impactado lateralmente por una Toyota Hilux mientras se incorporaba a la ruta 88 desde el predio de la VTV.

El 8 de septiembre del mismo año se produjo el accidente que le costó la vida a Marta Palmeyro, con una mecánica muy similar. Gravina consideró que la repetición en un período tan breve justifica una evaluación específica de las condiciones de seguridad vial.

Un acceso utilizado por más de 1.500 vecinos

Colinalegre tiene más de 1.500 habitantes y un único acceso, que desemboca directamente sobre la ruta 88. Por eso, el pedido de Gravina solicita que se realice una evaluación de seguridad vial particularmente en el acceso Colinalegre y el tramo comprendido entre los km 7,5 y 9,5.

Como antes se mencionó, en el 2017 Palmeyro había presentado una nota ante el Concejo Deliberante por los problemas generados por las obras de la ruta 88 en Batán y posteriormente expuso en Banca Abierta las dificultades de circulación ocasionadas por el muro que dividía a los barrios.

"Mi madre había dedicado décadas de su vida a esa comunidad, primero como docente y posteriormente como trabajadora de la Municipalidad hasta su jubilación. Recuerdo el orgullo con el que me llamó entonces para contarme que había alzado la voz por algo que consideraba justo y necesario para sus vecinos. Nueve años después, perdió la vida en esa misma Ruta 88", expresó Gravina.

Días después de su muerte, el Concejo Deliberante registró el expediente 2026-E-1796 mediante el cual se solicita al Gobierno bonaerense un estudio integral de seguridad vial de la ruta 88.

"Ni mis hermanos ni yo podemos traer a nuestra madre de regreso, como tampoco pueden hacerlo las familias de quienes murieron antes que ella. Cada una de estas muertes deja familias, amigos y una comunidad que siguen viviendo con sus consecuencias. Lo que sí podemos hacer es procurar que estas pérdidas sirvan para evitar la próxima tragedia", argumentó el hijo de Palmeyro.

Gravina aclaró que "no busca intervenir en el proceso judicial ni atribuir responsabilidades individuales", sino que "el único objetivo de esta presentación es pedir que se estudie técnicamente el lugar y se adopten medidas que puedan evitar nuevas víctimas".

Quién era Marta Palmeyro

El martes 8 de septiembre del 2026 Marta Palmeyro, de 77 años, salió a comprarle nafta al hombre que le cortaba el pasto. En el acceso a Colinalegre, su auto fue embestido por una camioneta y ella murió en el acto.

Imágenes de cámaras de la zona permitieron observar el momento previo al impacto. Allí es posible ver cómo el auto de Palmeyro cruza la ruta para realizar un giro hacia la izquierda y cómo la camioneta continúa su marcha sin frenar, hasta impactar de lleno contra el lateral del vehículo.

"Mi madre tuvo una vida muy dificil. En 1978 se separó de mi padre, que era teniente del Ejercito Argentino, y nos mudamos con ella a Mar del Plata. Nosotros somos cuatro hermanos, dos varones y dos nenas. Ya estamos en nuestros 40s y 50s", contó Mario.

Además relató que después de un tiempo en la ciudad comenzó a enseñar como maestra de grado. Tenía un trabajo en el turno mañana y otro a la tarde. "Recuerdo cómo se preocupaba y estremecía pensando en aquellos chicos que iban a la escuela y recibían su comida del dia, con asistencia de leche, pan, queso", agregó Mario.

La presentación tiene una enorme carga personal, pero en definitiva es un pedido para evitar, como dijo Mario, quue haya nuevas víctimas. "Sé que mi madre querría que su muerte no fuera en vano", sintetizó.