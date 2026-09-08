Identificaron a la mujer que murió en el accidente de la ruta 88

Identificaron en las últimas horas a la conductora que murió este martes por la mañana en un brutal accidente en la ruta 88, en el tramo que conecta Mar del Plata con la localidad de Batán.

El trágico siniestro se registró alrededor de las 10:30 a la altura del predio donde se tramita la Verificación Técnica Vehicular (VTV) e involucró a una Toyota Hilux y un Volkswagen Gol.

En circunstancias que son materia de investigación, la camioneta conducida por un joven de 20 años impactó contra el auto que manejaba la víctima, quien murió al instante. Por su lado, el otro conductor no requirió asistencia médica.

La conductora murió este martes al chocar contra una camioneta Hilux.

La violencia de la colisión provocó importantes daños en ambos rodados, especialmente en el sector delantero del Gol. En las imágenes posteriores al impacto puede observarse cómo los dos vehículos quedaron detenidos sobre uno de los márgenes de la ruta, con restos de las carrocerías y distintas piezas esparcidas sobre el asfalto.

Según pudo averiguar 0223, la mujer fallecida se trata de Marta Palmeiro, de 77 años, aunque por el momento no trascendió mayor información acerca de su identidad.

Las autoridades trabajan para precisar la mecánica del accidente y las circunstancias en las que se produjo la colisión. Las pericias deberán determinar cómo ocurrió el impacto y establecer eventuales responsabilidades.