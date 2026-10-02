"Tomé una latita no más": manejaba alcoholizado por la ruta 88, con siete personas, sin seguro y con licencia trucha

Lo detectaron en un control de tránsito sobre la ruta 88.

Los agentes de tránsito del ministerio de Transporte bonaerense detectaron en la ruta provincial 88 a un conductor que viajaba alcoholizado al volante, a la altura de Mar del Plata.

El índice de alcoholemia por encima del permitido no era la única irregularidad: el conductor llevaba a siete personas en el interior del auto y a menores de edad sin cinturón de seguridad.

Además, no contaba con seguro y presentó una licencia de conducir trucha. "Ante esta acumulación de irregularidades, nuestros agentes realizaron las actuaciones correspondientes y dieron intervención a la Justicia", expresaron desde Transporte.

En las redes sociales de la cartera provincial publicaron un video en donde se puede observar el procedimiento. Curiosamente, cuando el conductor vio que el test de alcoholemia le había dado 0,47 g/L de alcohol y le dijeron que estaba por encima del permitido preguntó: "¿No era 0,5?".

Cabe remarcar, que en toda la provincia de Buenos Aires rige Alcohol cero al volante. "Controlamos las rutas para detectar estas situaciones antes de que terminen en un siniestro", expresaron desde Transporte y sintetizaron: "Las excusas no reducen el riesgo".