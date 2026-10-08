Octubre Rosa: acción de concientización antes de Aldosivi - Sarmiento
El club del Puerto informó que el viernes, antes del choque por el Torneo Clausura, se realizará una acción junto con la unidad de mastología del HPC.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Siempre octubre es especial por ser el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y, por eso, además de llevar un logo en la camiseta, Aldosivi se sumará y en el marco de Octubre Rosa, realizará una acción en conjunto con la Unidad de Mastología del Hospital Privado de Conunidad para concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana.
Por tal motivo, en la previa del partido que jugará el "tiburón" ante Sarmiento de Junín este viernes a las 14.30 en el "José María Minella", las capitanas y subcapitanas de las diferentes categorías del fútbol femenino del club, ingresarán con sus camisetas rosas con la leyenda "Prevenir es nuestra mejor jugada" y harán una suelta de globos para recordar a quienes batallaron y balatallan contra esta enfermedad que hoy, en la mayoría de los casos, si es tratada a tiempo se puede curar.
Asimismo, en la salida de los equipos se tirará humo rosa, reemplazando al habitual verde y amarillo, como otra acción de visibilidad para concientizar sobre la importancia de hacerse los controles anuales para una detección temprana del cancer de mama.
Desde el club agradecieron a la unidad de mastología del Hospital Privado de la Comunidad por acompañar esta acción y fortalecieron el mensaje de que ante cualquier cambio o inquietud, no esperes: consultá con un profesional.
Leé también
Temas
Lo más
leído