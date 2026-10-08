Octubre Rosa: acción de concientización antes de Aldosivi - Sarmiento

Siempre octubre es especial por ser el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y, por eso, además de llevar un logo en la camiseta, Aldosivi se sumará y en el marco de Octubre Rosa, realizará una acción en conjunto con la Unidad de Mastología del Hospital Privado de Conunidad para concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana.

Por tal motivo, en la previa del partido que jugará el "tiburón" ante Sarmiento de Junín este viernes a las 14.30 en el "José María Minella", las capitanas y subcapitanas de las diferentes categorías del fútbol femenino del club, ingresarán con sus camisetas rosas con la leyenda "Prevenir es nuestra mejor jugada" y harán una suelta de globos para recordar a quienes batallaron y balatallan contra esta enfermedad que hoy, en la mayoría de los casos, si es tratada a tiempo se puede curar.

Asimismo, en la salida de los equipos se tirará humo rosa, reemplazando al habitual verde y amarillo, como otra acción de visibilidad para concientizar sobre la importancia de hacerse los controles anuales para una detección temprana del cancer de mama.

Desde el club agradecieron a la unidad de mastología del Hospital Privado de la Comunidad por acompañar esta acción y fortalecieron el mensaje de que ante cualquier cambio o inquietud, no esperes: consultá con un profesional.