Polémica detrás del homenaje a Messi: cortes de sonido, cánticos contra Tapia y sospechas sobre la organización de River

La noche que debía quedar marcada por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina también dejó una polémica que continúa después del partido ante Benín en el Monumental. Durante el homenaje se produjeron distintos inconvenientes con el sonido y, al mismo tiempo, desde las tribunas volvieron a escucharse fuertes cánticos armados contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo que actualmente es investigado por hostigamiento.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la presencia de integrantes de Los Borrachos del Tablón, la barra de River, en las dos cabeceras del estadio. Desde esos sectores se escucharon insultos dirigidos contra Tapia, incluso durante distintos momentos de la jornada, mientras que el resto del estadio no participaba de la escena orquestada.

A esto se sumaron reiterados cortes en el sistema de sonido durante el homenaje. Las interrupciones afectaron, entre otros, al conductor de la ceremonia, Sergio Goycochea, y a las presentaciones musicales previstas para el cierre del evento. El Grupo Cali, por ejemplo, tuvo que interrumpir su presentación cuando el audio dejó de funcionar y fue cortado abruptamente por parte del club.

La sucesión de esos episodios alimentó distintas versiones sobre lo ocurrido detrás de escena. En ese contexto, Rodrigo Pecollo, vinculado al área de infraestructura de River, fue señalado por versiones periodísticas como una de las personas que podría haber tenido responsabilidad en los problemas técnicos. También surgieron cuestionamientos hacia sectores de la conducción encabezada por Stefano Di Carlo.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública suficiente para afirmar que los cortes de sonido hayan sido provocados deliberadamente. Las versiones que hablan de una maniobra para perjudicar a la organización de la AFA conviven con la posibilidad de que se haya tratado de inconvenientes técnicos.

La controversia se da además en un contexto de tensión entre la conducción de River y la AFA, que quedó expuesta durante una jornada que tenía como protagonista principal a Messi. La propia AFA había preparado un amplio despliegue de música, luces, drones y distintos homenajes para acompañar la despedida del capitán.

Por ahora, resta conocer la versión de River, los responsables técnicos del evento y las personas señaladas para determinar qué ocurrió efectivamente durante la ceremonia. Lo concreto es que una noche pensada para despedir a Messi terminó dejando también una serie de interrogantes sobre la organización y el clima político que atraviesa al fútbol argentino.