Violento robo a un chofer de app: tres falsos pasajeros lo amenazaron de muerte y le robaron el auto

Según la investigación, los asaltantes habían solicitado un viaje compartido y abordaron el vehículo en ese lugar.

Un viaje que parecía uno más terminó en un violento asalto. Un conductor que había aceptado un pedido a través de una aplicación de transporte fue amenazado con un arma de fuego, obligado a bajar de su vehículo y despojado de sus pertenencias por tres delincuentes.

Si bien el episodio ocurrió el 5 de abril, alrededor de las 6 de la mañana, en la zona de México y Roca, tuvo implicancias hoy. Según la investigación, los asaltantes habían solicitado un viaje compartido y abordaron el vehículo en ese lugar.

Una vez arriba, uno de ellos sacó un arma de fuego y amenazó de muerte al conductor, mientras los otros dos se ubicaron en los asientos traseros. Mediante amenazas y violencia física, lo obligaron a descender del auto y escaparon con el vehículo.

Además, se llevaron las pertenencias que la víctima tenía en el interior, entre ellas documentación personal y un teléfono celular.

Lo identificaron meses después y lo detuvieron

La investigación quedó en manos del Gabinete de Automotores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, que avanzó con tareas de campo, testimonios y análisis de información para identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con la información oficial, el 26 de septiembre los investigadores lograron individualizar a un joven de 19 años como presunto coautor del robo y obtuvieron una orden judicial para detenerlo.

La captura se concretó este viernes 9 de octubre en la zona de Brown y Tucumán. El joven ya estaba detenido en el marco de otra causa por robo, también con intervención de la fiscalía especializada en delitos contra la propiedad automotor.

Tras cumplirse los recaudos legales por el asalto al conductor, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. La causa por el robo agravado es investigada por la fiscalía especializada ODEPA, a cargo del fiscal Joaquín Morán.