¿Apagón de Uber?: un sector de choferes impulsa un paro para la próxima semana

Los trabajadores denuncian que sus ganancias quedaron desfasadas por las subas de los repuestos y el costo de vida.

Cansados por la falta de rentabilidad, un sector de choferes de Uber impulsa a través de las redes sociales un “apagón” del servicio para la próxima semana.

En los últimos días, un posteo reclama un paro para el lunes 21 de septiembre de 9 a 13. “Los conductores realizaremos un apagón”, reclaman choferes autoconvocados, denunciando la falta de actualización de las tarifas de la multinacional, que opera en la Argentina.

“Por las tarifas miserables estamos llevando gente por menos de los que cuesta un alfajor. No te quedes afuera, sumate”, señalaron en el escrito.

Ante este pedido que se instaló desde las redes, 0223 consultó a trabajadores referentes de Uber en Mar del Plata, que desconocieron el origen de esta protesta, aunque admitieron que el reclamo posee cierta validez. “Hace poco hubo una actualización pero fue ínfima. Se manejan casi los mismos valores que en 2024. Mientras tanto aumentos los repuestos, combustible…y el auto insume entre un 25% y 30% de las ganancias”, admitió un chofer.

Otro referente de la app de transporte, está de acuerdo en que las tarifas "están bajas" pero razonó que este tipo de protestas, nunca logran resultados. "Estos apagones no sirven de nada", concluyó.

Sin embargo, diferentes choferes de aplicaciones autoconvocados comenzaron a compartir la convocatoria para sumar voces y lograr un encuentro amplio que logre visibilizar la problemática.