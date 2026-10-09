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EN VIVO Aldosivi respondió rápido y lo igualó: partidazo en el Minella

Marabel abrió la cuenta para la visita y, un minuto después, Castro conectó de cabeza para dejar todo como al principio.

Los once de Sanguinetti para ir por su tercera victoria al hilo en el Minella. (Foto: Prensa Aldosivi)

9 de Octubre de 2026 14:35

Por Redacción 0223

PARA 0223

Partido en marcha en el Minella

16' Aldosivi manejaba la pelota pero Sarmiento era más profundo. Se juntaron Giménez, Rentería y Marabel, y el goleador del campeonato sentenció a Chicco para abrir el marcador.

19' Respondió rápido Aldosivi y tras un córner de Gaitán, Nicolás Castro cabeceó en el segundo palo y selló la igualdad. .

32' Dolor de cabeza en Aldosivi. Rodrigo González tiró un centro y se le fue la pierna, quedó muy dolorido en la rodilla y uvo que ser reemplazado por Moya.

 

 

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