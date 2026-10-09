EN VIVO Aldosivi respondió rápido y lo igualó: partidazo en el Minella
Marabel abrió la cuenta para la visita y, un minuto después, Castro conectó de cabeza para dejar todo como al principio.
9 de Octubre de 2026 14:35
Por Redacción 0223
PARA 0223
Partido en marcha en el Minella
16' Aldosivi manejaba la pelota pero Sarmiento era más profundo. Se juntaron Giménez, Rentería y Marabel, y el goleador del campeonato sentenció a Chicco para abrir el marcador.
19' Respondió rápido Aldosivi y tras un córner de Gaitán, Nicolás Castro cabeceó en el segundo palo y selló la igualdad. .
32' Dolor de cabeza en Aldosivi. Rodrigo González tiró un centro y se le fue la pierna, quedó muy dolorido en la rodilla y uvo que ser reemplazado por Moya.
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