EN VIVO Aldosivi respondió rápido y lo igualó: partidazo en el Minella

Los once de Sanguinetti para ir por su tercera victoria al hilo en el Minella. (Foto: Prensa Aldosivi)

Partido en marcha en el Minella

16' Aldosivi manejaba la pelota pero Sarmiento era más profundo. Se juntaron Giménez, Rentería y Marabel, y el goleador del campeonato sentenció a Chicco para abrir el marcador.

19' Respondió rápido Aldosivi y tras un córner de Gaitán, Nicolás Castro cabeceó en el segundo palo y selló la igualdad. .

32' Dolor de cabeza en Aldosivi. Rodrigo González tiró un centro y se le fue la pierna, quedó muy dolorido en la rodilla y uvo que ser reemplazado por Moya.