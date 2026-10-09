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Torneo Clausura

EN VIVO A 5' del final lo gana Sarmiento 2 a 1

El "tiburón" quedó partido, Mavilla recibió por derecha, enganchó hacia adentro y metió un zurdazo al segundo palo.

Los once de Sanguinetti para ir por su tercera victoria al hilo en el Minella. (Foto: Prensa Aldosivi)

9 de Octubre de 2026 14:35

Por Redacción 0223

PARA 0223

15.31 hs. Partido en marcha en el Minella

16' Aldosivi manejaba la pelota pero Sarmiento era más profundo. Se juntaron Giménez, Rentería y Marabel, y el goleador del campeonato sentenció a Chicco para abrir el marcador.

19' Respondió rápido Aldosivi y tras un córner de Gaitán, Nicolás Castro cabeceó en el segundo palo y selló la igualdad. .

32' Dolor de cabeza en Aldosivi. Rodrigo González tiró un centro y se le fue la pierna, quedó muy dolorido en la rodilla y uvo que ser reemplazado por Moya.

15.18 hs. Final del primer tiempo

15.35 hs. Comenzó la segunda parte en el Minella

 

 

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