EN VIVO A 5' del final lo gana Sarmiento 2 a 1
El "tiburón" quedó partido, Mavilla recibió por derecha, enganchó hacia adentro y metió un zurdazo al segundo palo.
9 de Octubre de 2026 14:35
Por Redacción 0223
PARA 0223
15.31 hs. Partido en marcha en el Minella
16' Aldosivi manejaba la pelota pero Sarmiento era más profundo. Se juntaron Giménez, Rentería y Marabel, y el goleador del campeonato sentenció a Chicco para abrir el marcador.
19' Respondió rápido Aldosivi y tras un córner de Gaitán, Nicolás Castro cabeceó en el segundo palo y selló la igualdad. .
32' Dolor de cabeza en Aldosivi. Rodrigo González tiró un centro y se le fue la pierna, quedó muy dolorido en la rodilla y uvo que ser reemplazado por Moya.
15.18 hs. Final del primer tiempo
15.35 hs. Comenzó la segunda parte en el Minella
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