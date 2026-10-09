La AFA le hizo un guiño a Estudiantes e hizo una excepción para habilitar a Marcos Rojo

El defensor central Marcos Rojo concretó su salida de Racing Club de Avellaneda y selló su retorno a Estudiantes de La Plata en lo que representa su tercer ciclo en la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

Esta transferencia requirió una autorización especial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a cargo de Claudio Tapia, para habilitar la sustitución del mediocampista uruguayo Gabriel Neves por una fractura de muñeca que demandaba noventa días de recuperación.

La dirigencia del club platense completó la inscripción formal del experimentado zaguero de 36 años ante la Conmebol durante las últimas horas previas al cierre reglamentario de la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Los directivos de Racing y Estudiantes acordaron la rescisión contractual del jugador junto a la condonación de una deuda de 200.000 dólares y el pago directo de 800.000 dólares por el trimestre restante de contrato. El acuerdo contempla montos variables adicionales en caso de que el equipo platense supere a Flamengo en las semifinales del torneo continental y clasifique a la gran final.

El futbolista mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente "Chiqui" Tapia para destrabar la situación, acelerar los trámites burocráticos y conseguir la habilitación para disputar los torneos locales e internacionales.

El jugador dejó la institución de Avellaneda tras registrar 29 partidos oficiales con dos goles anotados y dos expulsiones sufridas durante su paso posterior a su etapa en Boca.