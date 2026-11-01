Deportivo Norte dio otro paso hacia el ascenso y dejó a Quilmes sin semifinales

Deportivo Norte dio otro paso importante en el Torneo Regional Federal Amateur y se aseguró un lugar en las semifinales de la Región Pampeana Sur. En una revancha muy disputada, el equipo de Mauricio Di Martino empató 0-0 frente a Quilmes en el estadio Carlos Horacio Miori y aprovechó la diferencia que había conseguido una semana atrás en el José Piantoni. Con el 1-0 de la ida, el conjunto aurinegro cerró el global a su favor y dejó afuera al Cervecero en un cruce entre equipos marplatenses.

Desde el arranque, el dueño de casa intentó imponer condiciones y encontró en Manfredi una de sus principales vías de ataque. El delantero generó peligro por el sector izquierdo y participó de las primeras aproximaciones, mientras que Ayala también estuvo cerca después de una combinación entre sus compañeros. La acción más destacada llegó cuando Manfredi recuperó ante Vallejo y quedó en posición de remate, pero Goñi evitó la caída de su arco con un despeje providencial sobre la línea.

Con el desarrollo del partido, Quilmes logró acomodarse y comenzó a encontrar espacios para progresar en campo contrario. La ocasión más clara antes del descanso fue para Fredes, que recibió una asistencia de Astiz tras una buena acción de Joaquín González. El mediocampista conectó un zurdazo potente que superó a Rodríguez, aunque el travesaño terminó jugando a favor de Deportivo Norte y mantuvo el marcador en cero.

La necesidad de convertir llevó al equipo visitante a asumir mayores riesgos durante el segundo tiempo. Apenas a los cuatro minutos, Goñi ensayó un disparo desde media distancia que Rodríguez controló con seguridad. Norte respondió con modificaciones para reforzar el mediocampo y equilibrar el trámite, mientras Quilmes aumentaba su presencia ofensiva en busca de ese gol que le permitiera estirar la definición.

Cuando quedaban 15 minutos, el Aurinegro desperdició una ocasión muy clara para cerrar definitivamente el enfrentamiento. Astiz inició la jugada después de recuperar en la mitad de la cancha, González participó con la habilitación y Manfredi quedó frente a Puente, pero su definición terminó afuera. En los minutos finales, el Cervecero adelantó todas sus líneas y dejó espacios que el local intentó explotar. Castañares también tuvo su oportunidad, aunque el arquero visitante logró intervenir.

El pitazo final confirmó el objetivo de Deportivo Norte, que volvió a festejar en el Regional Amateur y se metió en la instancia de los cuatro mejores de la Región Pampeana Sur. Después de imponerse en el primer encuentro, supo sostener la diferencia en una revancha exigente y eliminó a Quilmes para mantener intacta su ilusión de ascenso. El próximo desafío será ante Racing o Estudiantes de Olavarría, los dos equipos que definirán al otro clasificado de la llave. Di Martino y sus dirigidos ya esperan por conocer a su siguiente adversario.