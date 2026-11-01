Alvarado cayó en el Minella pero clasificó a cuartos por ventaja deportiva
El equipo de Pablo Martel se metió entre los ocho mejores gracias a la ventaja deportiva y el sueño del ascenso sigue intacto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Alvarado que había ganado en Las Parejas el domingo pasado 1-0, cayó 2-1 en el José María Minella ante Sportivo Las Parejas pero le alcanzó gracias a la ventaja deportiva de haber quedado en una mejor posición en la fase regular para meterse en los cuartos de final del Federal A.
En desarrollo
Síntesis:
Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 2- Facundo Centurión, 3- Cristian Gorgerino, 4- Lucas Chiozza, 5- Tomás Federico, 6- Tomás Fernández, 7- Nahuel Speck, 8- Pablo Hofstetter, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Ariel Castellano. DT: Pablo Martel.
Cambios: 54' Ramiro Makarte por Pablo Hofstetter, 54' Matías Pérez por Nahuel Speck, 73' Lautaro Nuñez por Lucas Chiozza, 73' Germán Sosa por Germán Cervera, 88' Franco Pinoni por Ariel Castellanos
Sportivo Las Parejas: 1-Felipe San Juan, 2- Marco Fissore, 3- Emilio Suarez, 4-Julian Taverna 5- Alab Maciel, 6- Alexis Schmidt, 7-Alan Galeano, 8-Lautaro Laborie, 9- Ignacio Gonzalez, 10- Leonardo Rolon, 11- Gonzalo Schonfeld. DT: Lucas Baldino.
Cambios: 67’ Aaron Martínez por Alan Maciel, 83' Nicolás Villagra por Alan Galeano, 83' Maximiliano Pollacchi por Gonzalo Schonfeld, 90' Martiniano Imbarria por Leonardo Rolón
Resultado: 1-2
Goles: 29' Alan Galeano (S), 52' Suárez (S), 56' Gutiérrez (A)
Árbitro: Marcos Liuzzi
Estadio: "José María Minella"
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