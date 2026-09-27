Quilmes hizo su parte: goleó y ahora espera el partido que puede cambiar todo

El Cervecero derrotó 4-1 a Defensores de Valeria del Mar en el José Piantoni y cerró su participación en la Zona 4 con una victoria clave.

El Club Atlético Quilmes volvió a sonreír en el Torneo Regional Amateur. Por la quinta fecha de la Zona 4 de la Región Pampeana Sur, el equipo dirigido por Sebastián Cano se impuso 4-1 ante Defensores de Valeria del Mar en el José Piantoni y consiguió tres puntos fundamentales para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

El Cervecero necesitaba recuperarse después de la derrota por 2-0 frente a Deportivo Norte en el Carlos Horacio Miori, resultado que había dejado al conjunto aurinegro en lo más alto de la tabla. Quilmes había comenzado la competencia con un empate 0-0 ante Norte y luego había goleado 5-2 a Defensores en General Madariaga, por lo que llegaba a este compromiso obligado a volver a sumar de a tres.

Ante su gente, el conjunto de Cano volvió a demostrar contundencia y repitió la diferencia conseguida en el primer enfrentamiento contra Defensores. Collazo, Zubillaga, Duhalde y Vargas fueron los encargados de marcar los cuatro tantos del Cervecero, que construyó una goleada que prácticamente nunca estuvo en discusión y que le permitió cerrar la fase con una actuación convincente.

Con Deportivo Norte libre en esta quinta jornada, Quilmes aprovechó la oportunidad y volvió a meterse de lleno en la pelea por la clasificación. El equipo marplatense cumplió con la obligación de ganar y ahora tendrá que esperar el desenlace de la zona para saber si los puntos conseguidos en el José Piantoni alcanzan para meterse en la siguiente instancia del Regional Amateur.

La definición llegará el domingo 4 de octubre, cuando Defensores de Valeria del Mar reciba a Deportivo Norte. Quilmes tendrá fecha libre y seguirá ese encuentro con máxima atención, ya que el resultado determinará definitivamente las posiciones de la Zona 4 y las posibilidades del conjunto marplatense de continuar en competencia.

De esta manera, el Club Atlético Quilmes hizo su parte: goleó, volvió a mostrar su poderío ofensivo y cerró su participación en la fase con una victoria que lo mantiene con vida. Ahora, el Cervecero deberá esperar y hacer cuentas mientras mira de reojo el último partido de la zona.