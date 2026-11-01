Un depredador llegó a Mar del Plata: se alimenta de sus pares y puede afectar a tu mascota

Juntar caparazones de caracolas, una vez que el molusco o la babosa lo abandona suele ser un hobbie para muchos. En más de una oportunidad es común ver que ciertos caracoles que uno tiene a modo de decoración “cobran vida” y se mueven en los jardines o la zona costera, principalmente luego de períodos de lluvia o que registran humedad. En el último tiempo ocurrió esto con una especie que comenzó a llamar la atención entre los marplatenses por la simpatía de la morfología de la concha: el caracol degollado.

Si bien puede parecer simpático por su caparazón alargado, su tamaño que en los ejemplares adultos suele tener la punta rota o truncada, y el llamativo color de la babosa que lo habita, detrás se esconde una plaga invasiva y cruel que se alimenta de otros caracoles. Pero, ¿cómo llegó a Mar del Plata una especie originaria del sur de Europa y el norte de África? Si bien su forma puede sugerir que llegó con las corrientes marinas, las fuentes consultadas por 0223 indicaron que, por el contrario, llegó a la ciudad con el traslado de plantas, tierra y otros materiales que facilitan el traslado de ejemplares pequeños o sus huevos.

“El caracol degollado (Rumina decollata) es una especie terrestre que en Argentina se considera una introducida e invasora”, revelan desde el Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (RidUnam), provincia en la que es frecuente ver esta especie y donde consideran factible que el invertebrado en cuestión haya llegado a la Costa Atlántica en plantas ornamentales.

Este caracol se alimenta de otros caracoles y sus huevos, brotes de plantas y hojas secas. Es hermafrodita y tiene capacidad de autofecundación por lo que puede reproducirse sin necesidad de encontrar pareja . Eso facilita que una población se establezca a partir de pocos ejemplares y pueda volverse peligrosa para los animales domésticos.

En su artículo “Visitantes sin invitación: moluscos exóticos” publicado por las investigadoras del Conicet Sandra Gordillo, Paola Reyna y Ariana Moran indican que, si bien la especie no es venenosa, puede transmitir parásitos peligrosos a las mascotas y humanos si se manipulan sin cuidado.

Qué hacer si aparece en mi jardín

Si la colonia es muy grande, se convierte en plaga y atacan los brotes de las plantas. Por lo tanto, para proteger a seres humanos, mascotas y plantas, es fundamental no agarrar estos caracoles con las manos descubiertas y alejar de las colonias a perros y gatos ya que en su curiosidad pueden lamerlos y contraer parásitos pulmonares e intestinales.

Otro tip práctico para hacer que la colonia deje tu jardín es cambiar los hábitos de riego. El caracol degollado prefiere la humedad y oscuridad, por lo que los especialistas recomiendan que el riego se realice por la mañana para favorecer e secado y evitar la humedad durante la noche y despejar los espacios. Retiras tablas, hojas secas y todo aquello que pueda convertirse en refugio de los invertebrados.





