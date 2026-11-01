Murió Narela, la joven que fue chocada cuando iba al trabajo en enero: "Fuiste una gran luchadora hija"

La víctima era fanática de Aldosivi e iba siempre a la cancha a alentar a su equipo.

Después de permanecer casi un año entero luchando por su vida, este domingo se conoció el fallecimiento de Narela Aguirre, la joven de 23 años que había sido atropellada cuando se dirigía en moto a su trabajo el 11 de enero en Mar del Plata. Era una reconocida hincha de Aldosivi y fue despedida por amigos y la comunidad del club en redes.

La noticia de su deceso fue comunicada este domingo por su mamá, quien compartió una desgarradora despedida. "Te me fuiste mi guerrera de la vida. Te voy a extrañar mucho. Nare, lo diste todo. Desde el primer día haciendo las cosas bien, fuiste una gran luchadora hija. Te aguantaste miles de cosas los 293 días, mi amor. No existe persona más fuerte y valiente que vos. Hasta pronto hija, descansá en paz que te lo merecés. Te amo", escribió Mariana.

Además, la mujer también comunicó que el último adiós a Narela será este lunes, cuando sus restos sean velados entre las 11 y las 20 en Sepelios del Puerto, ubicado en avenida De los Trabajadores al 599.

Choque, operaciones y meses de internación

El accidente se registró el 11 de enero en la intersección de Castelli y Lavalle, cuando un auto la emibistió de costado y la arrojó de su moto, provocándole graves lesiones.

A raíz del impacto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), en el que permaneció internada desde ese día. Su cuadro era crítico: sufrió un traumatismo de cráneo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia y distintas fracturas, entre ellas en las tibias y los tobillos. Además, estuvo 15 días en coma.

Su madre Mariana la despidió en redes con un conmovedor mensaje.

Con el correr de las semanas, su estado de salud atravesó distintas complicaciones, ya que en la internación contrajo meningitis y neumonía, sufrió convulsiones y debió ser sometida a nuevas operaciones por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cráneo.

En marzo, cuando ya llevaba dos meses internada, su madre había contado a 0223 la gravedad del cuadro y las dificultades que enfrentaba la familia para afrontar los gastos de su recuperación. Para entonces, había pasado por cuatro cirugías en la cabeza y necesitaba una nueva intervención para colocarle una válvula interna.

La familia también había impulsado distintas colectas solidarias para comprar prótesis, tornillos, productos de cuidado personal, pañales e insumos necesarios para atravesar el largo proceso de recuperación.