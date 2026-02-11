De Varese a Constitución: las ratas enormes se mudaron al norte de Mar del Plata

Las ratas se siguen proliferando en Mar del Plata y, luego de ser vistas disfrutando de Playa Varese e incluso peleando en un restaurante de La Rambla en los últimos días, esta vez prefirieron cambiar de ubicación y se mudaron a la zona norte de la ciudad.

Después de dos registros el domingo y el lunes en zonas completamente distintas, nuevos roedores sorprendieron a un hombre que en la noche de este martes, previo a la tormenta, decidió ir a tomar algo a la costa y a pesar de que era un plan en soledad, recibió la compañía de un amigo.

Es que mientras admiraba y escuchaba el oleaje de la Playa Constitución, sentado sobre el paredón bajo de la avenida Félix U. Camet y Cataluña, un ratón con cola más extensa que cuerpo se presentó entre el pasto que se encuentra antes de la arena.

Más allá de que la situación hubiese causado pánico en más de uno, el camarógrafo es un experto en la materia, ya que se dedica a la exterminación de plagas y en ningún momento le tembló el pulso a la hora de captar al roedor en video. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña.

Pero por fuera de este detalle llamativo, lo preocupante es la cantidad de ratas registradas tan solo en tres días y especialmente los lugares concurridos donde se ubican, teniendo en cuenta que suelen habitar y anidar en lugares ocultos, tranquilos y de difícil acceso, si bien no pueden despegarse del humano porque consumen sus desechos.