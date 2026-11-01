Rige un alerta amarillo para esta noche y el lunes le cambia la cara a Mar del Plata

Esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en la noche del domingo.

Después de un fin de semana espectacular en términos climáticos en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para esta noche en parte de General Pueyrredon y anticipó un lunes con buenas condiciones.

De acuerdo con el organismo, el sector oeste del partido será afectado por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Después de la tormenta, las condiciones mejorarán el lunes con máxima de 20°.

Además, precisó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. El mismo alerta incluye a Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú y el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita.

Más allá de las condiciones meteorológicas previstas para el cierre del domingo, el SMN proyectó que la temperatura se mantenga en torno a los 18° durante la noche, con viento leve del sector norte, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

Sin embargo, el panorama cambiará durante el lunes, cuando la temperatura máxima alcanzaría los 20° y la mínima sería de 13°. Se espera sol durante la mañana y cielo mayormente cubierto durante el resto de la jornada, sin nuevas precipitaciones.

Tampoco pronostican vientos fuertes: comenzarán desde el oeste a baja velocidad, rotarán al sudoeste durante la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y finalizarán la jornada nuevamente leves, provenientes del noreste.