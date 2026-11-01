Motorhomes en Mar del Plata: un informe técnico avaló el proyecto para permitir el estacionamiento diurno frente a la costa

El proyecto busca flexibilizar las restricciones para el estacionamiento diurno de motorhomes en distintos sectores de la costa marplatense.

El proyecto para habilitar el estacionamiento diurno de motorhomes frente a la costa de Mar del Plata sumó un respaldo técnico en el Concejo Deliberante. El Departamento Observatorio Vial, dependiente de la Dirección General de Transporte, remitió un informe a la Comisión de Legislación en el que manifestó su conformidad con la iniciativa y realizó una serie de aportes para precisar sus alcances y condiciones de aplicación.

La propuesta, presentada originalmente por el bloque radical, apunta a modificar el artículo 3° de la Ordenanza 4049, que establece restricciones para la circulación y el estacionamiento de camiones empleados como vivienda ocasional y casas rodantes, tanto de tracción propia como remolcadas. El proyecto plantea exceptuar de esa prohibición a los vehículos autopropulsados que no superen los 3.500 kilos de peso total.

El Departamento Observatorio Vial respaldó la iniciativa y recomendó establecer condiciones para el estacionamiento y el manejo de residuos.

En su análisis, el área técnica vinculó ese límite con la clasificación de las licencias de conducir y explicó que la categoría comprende a las casas rodantes motorizadas de hasta 3.500 kilos. A partir de esa definición, precisó que quedarían incluidos los motorhomes integrales, perfilados, capuchinos y campervans, construidos sobre vehículos como Mercedes Benz Sprinter, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Renault Master, Ford Transit o Volkswagen Crafter. En cambio, aclaró que no quedarían comprendidos los camiones u ómnibus reconvertidos en casas rodantes.

El informe también hizo hincapié en que los vehículos alcanzados por la excepción deberán cumplir con las exigencias legales y técnicas correspondientes. "Todo vehículo que pueda ser considerado 'motor-home' o casa rodante autopropulsada deberá, cada vez que corresponda, e independientemente de sus dimensiones, contar con todas las certificaciones y permisos previstos por la ley", señalaron. Entre ellos enumeraron el Certificado de Seguridad Vehicular, las licencias de configuración de modelo, la certificación ambiental y la Revisión Técnica Obligatoria. Además, recordaron que deben ajustarse a las normas IRAM.

El informe propuso diferenciar los horarios de prohibición nocturna entre el verano y el invierno, según los períodos de luz de cada estación.

Las condiciones para estacionar y los horarios

Uno de los principales aportes del Departamento Observatorio Vial apunta a establecer con mayor precisión qué se considera estacionamiento. Para eso, recomendó tomar como referencia la Resolución 631/2022 de la Administración de Parques Nacionales, que define esa práctica como la detención del vehículo recreativo durante el día, con el motor apagado, sin desplegar mobiliario externo y sin intención de pernoctar.

En ese sentido, el documento propone utilizar esa normativa como base para establecer reglas sobre el manejo de aguas residuales, las conexiones eléctricas, el abastecimiento de agua potable y otras actividades, como las reparaciones y las cargas de combustible o productos químicos.

También planteó revisar la franja horaria prevista para impedir el estacionamiento nocturno. En lugar de aplicar un mismo esquema durante todo el año, sugirió "repensar la posibilidad de fijar un horario de verano y uno de invierno para la prohibición de estacionamiento nocturno, en coincidencia con los períodos de luz de ambas estaciones".

La Comisión de Legislación analizará este lunes el informe recibido del Ejecutivo.

En sus conclusiones, el organismo dejó expresamente asentado su respaldo a la iniciativa. "Se comparte el espíritu del proyecto de ordenanza en cuanto a seguir potenciando a la ciudad como destino turístico diverso y actualizado a nuevos formatos", sostuvo.

De esta manera, el expediente suma un pronunciamiento favorable del área técnica, aunque con recomendaciones que podrían incorporarse durante el tratamiento legislativo. El informe deberá ser evaluado por los concejales de la Comisión de Legislación, que se reunirá el próximo lunes.