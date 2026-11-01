A pesar del Niño, el campo de Mar del Plata volvió a posicionar dos productos

La papa pasó de amarillo a verde en el último Semáforo de Economías Regionales de Coninagro, mientras que la miel mantuvo su lugar entre las actividades con mejores indicadores.

La producción agropecuaria de Mar del Plata y la región recibió una señal positiva. La papa pasó de amarillo a verde en el último Semáforo de Economías Regionales de Coninagro, mientras que la miel mantuvo su lugar entre las actividades con mejores indicadores.

El cambio representa una mejora respecto del relevamiento anterior y modifica el panorama para dos producciones con presencia en General Pueyrredon. Sin embargo, el escenario sigue siendo dispar: las hortalizas continúan en rojo, en un contexto marcado por las dificultades para sostener la rentabilidad y afrontar los costos.

Según el informe de Coninagro correspondiente a agosto de 2026, la actividad papera pasó de amarillo a verde a partir de una recuperación de los precios que reciben los productores. El dato más destacado es que el precio de la papa aumentó un 329% interanual. Además, registró una suba del 19% respecto de julio y acumuló un incremento del 151% en el último cuatrimestre.

La mejora estuvo vinculada con un reacomodamiento de la oferta. Durante la campaña anterior, la producción alcanzó un récord y generó una mayor disponibilidad del producto, lo que presionó los precios a la baja. En la nueva campaña, en cambio, la superficie implantada se redujo un 12%, lo que contribuyó a recomponer el equilibrio entre la oferta y la demanda.

El paso a verde refleja una evolución favorable de los indicadores que analiza Coninagro, aunque no implica que todos los problemas del sector estén resueltos.

La apicultura también conserva una situación favorable dentro del semáforo nacional. La miel continúa en verde, una señal positiva para una actividad que tiene presencia en el partido de General Pueyrredon.

En el relevamiento publicado en agosto, Coninagro destacó que las actividades ubicadas en verde muestran una evolución favorable del negocio, con precios que mejoraron frente a la inflación y un desempeño del mercado y de la producción que acompañó esa tendencia.

En la medición anterior, la producción local de miel ya se encontraba entre las actividades con mejor desempeño. De esta manera, la novedad ahora es la recuperación de la papa, que se suma a ese grupo.