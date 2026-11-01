¡Campeones! La Selección Marplatense aplastó a La Plata y desató la fiesta en el Provincial U17

El combinado de Mar del Plata se impuso por 82-56 en la final disputada en la ciudad y coronó un torneo brillante.

La Selección Marplatense se consagró campeona del Torneo Provincial U17 Masculino tras superar con autoridad a La Plata por 82-56 en la final. En una competencia que se desarrolló en Mar del Plata, el equipo local hizo valer su condición de anfitrión y cerró una destacada actuación con una contundente victoria para quedarse con el título.

El conjunto marplatense mostró un gran funcionamiento colectivo durante todo el certamen y tuvo en Feliciano Carabelli Vidal a uno de sus principales protagonistas. El jugador de Quilmes fue la figura de la definición con 20 puntos y 7 rebotes, números que también le permitieron ser elegido como el jugador más valioso (MVP) del Provincial. José Piovani sumó 10 unidades, mientras que Lautaro Maidana Robles sobresalió por su importante trabajo defensivo.

Mar del Plata dominó el Provincial y celebró ante su gente

La Plata terminó como subcampeón luego de caer en el partido decisivo, mientras que Bahía Blanca completó el podio al derrotar a Pergamino y quedarse con el tercer puesto. Por su parte, Necochea finalizó en la quinta posición y Junín ocupó el sexto lugar. De esta manera, el seleccionado marplatense coronó una competencia en la que consiguió imponer su juego y cerrar el camino al campeonato con una actuación contundente.

El plantel campeón estuvo integrado por Joaquín Boo, Joaquín Bulchi, Juan Cruz Locatelli y Matías Zubik, de Peñarol; Mirko Cigoy, Ulises Grassi, Joaquín García y Agustín Bracciale, de Kimberley; Gerónimo Pascal, Feliciano Carabelli, Lautaro Yurich y Agustín Sartor, de Quilmes; Lautaro Maidana Robles, de Unión; Ignacio Cesari y José Piovani, de IAE.

Detrás de la consagración estuvo el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Maximiliano Maciel como entrenador, acompañado por Mateo González en la función de asistente y Emiliano Alló como preparador físico. La Selección Marplatense celebró así un nuevo logro para el básquet de la ciudad, con un equipo que respondió en la cancha, mostró variantes y terminó levantando el trofeo provincial frente a su público.