Boca se quedó con el Superclásico y quiere ser campeón

El equipo del Vasco Arruabarrena se quedó con un nuevo clásico ante River y recuperó la cima de la tabla anual.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un Superclásico super caliente con muchas polémicas y dos expulsiones, Boca le ganó 1-0 a River gracias al gol de Lautaro Di Lollo y recuperó el liderato de la tabla anual.

El partido comenzó muy frenético y tuvo la primer polemica a los 8 minutos cuando Santiago Ascacibar le tiró la pelota en profundidad a Merentiel y Lucas Martínez Quarta lo tomó de la cintura al atacante del Xeneize, Nicolás Ramírez no cobró la infracción pero a instancias del VAR, lo llamaron y terminó cobrando la falta y la expulsión para el marplatense.

Minutos más tarde, el Xeneize llegó a la única emoción del partido. Villa metió un córner al área, Di Lollo le ganó a la floja marca de Rivero y cabeceó al primer palo para poner el 1 a 0 que le dio la victoria al elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena.

Ya en el complemento, River cambió pero le hizo aún más trabado y duro el encuentro al local ya que comenzaron a buscar la desconcentración con el objetivo de cargar de amarillas al equipo de Arruabarrena. Esta táctica le salió bien por algunos pasajes de la segunda mitad ya que Paredes estuvo al borde de la expulsión por doble amarilla pero Ramírez consideró que no era suficiente para sacarle la segunda amonestación al capitán Xeneize.

Tras esa situación la pelota la recuperó Boca, en búsqueda de atacar de contra, aunque nunca lo logró. Pero llegaron más malas noticias para el Millonario, a falta de poco más de 10 minutos, Gonzalo Montiel fue expulsado por una infracción ante Lautaro Blanco, quien también zafó de la roja.

Con esta victoria, Boca consiguió la tercera victoria consecutiva en un Superclásico ante River, algo que no ocurría desde hace 35 años. Además recuperó el primer lugar en la anual con 60 unidades y se aseguró la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. River, por su parte, ya no tiene chances por la tabla anual ya que se mantiene con 52 y quedó a cinco de Argentinos Juniors, por lo que está obligado a ganar el Torneo Clausura si quiere jugar este certamen continental.