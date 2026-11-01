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Torneo Coronación

San Lorenzo cayó por penales ante Aldosivi y se quedó con el subcampeonato del Torneo Coronación

El equipo femenino del Ciclón marplatense igualó 0-0 en la final disputada en la Villa Deportiva de Alvarado, pero no pudo quedarse con el título en la definición desde los doce pasos.

El equipo femenino del Ciclón marplatense igualó 0-0 en la final disputada en la Villa Deportiva de Alvarado, pero no pudo quedarse con el título en la definición desde los doce pasos.

1 de Noviembre de 2026 19:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Primera División femenina de San Lorenzo cerró su participación en el Torneo Coronación con orgullo y la frente en alto. Este domingo, en la Villa Deportiva de Alvarado, el conjunto azulgrana empató sin goles frente a Aldosivi, pero no pudo coronar su esfuerzo en la definición por penales. El Tiburón se impuso 4-2 y se quedó con el título, aunque el equipo dirigido por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez dejó una imagen más que positiva.

Las chicas del Santo jugaron de igual a igual ante un rival que compite en otra categoría y nunca logró imponer condiciones con claridad. Durante la primera parte, San Lorenzo presionó alto, disputó cada pelota en la mitad de la cancha y consiguió ser protagonista. El encuentro tuvo situaciones para ambos equipos, aunque la ocasión más peligrosa fue para Aldosivi: un tiro libre que buscaba el ángulo y encontró una gran respuesta de Ana Osorio, cuyo manotazo desvió la pelota hasta el travesaño.

En el complemento se mantuvo la paridad y el resultado parecía abierto. Sin embargo, a los 28 minutos, la expulsión de Nicole Villalba modificó el desarrollo del partido. San Lorenzo debió reacomodarse, retrocedió algunos metros y dejó de presionar tan arriba, pero se mostró firme en defensa y consiguió sostener el cero pese a jugar con una futbolista menos. Los cambios de ambos entrenadores no alteraron el marcador y la definición del campeonato llegó desde el punto penal.

En la serie, Aldosivi tuvo mayor efectividad y se impuso por 4-2 para quedarse con el Torneo Coronación y completar una temporada en la que consiguió ambos títulos. Para San Lorenzo convirtieron Priscila Medina y Zoe Cebeyra. La bronca por no haber podido levantar la copa quedó, pero también la tranquilidad de haber competido de igual a igual, haber buscado el triunfo y no guardarse nada en una final exigente.

El equipo azulgrana salió a la cancha con Ana Osorio; Noelia Erede, Nicole Villalba, Yamila Costoya y Geraldine Arbelo; Mayra Acosta, Rocío Varela, Tatiana Barreto y Priscila Medina; Milagros Maraz y Ana Cruz. En el banco estuvieron Zahira Acuña, Eugenia Medina, Daniela Arbelo, Zoe Cebeyra, Eliana Ferreyro y Karen Ferreyra. El cuerpo técnico estuvo encabezado por la dupla de Cristian Pérez y Gustavo Velázquez, junto a Verónica Gauna y Adrián Núñez como asistentes y Alberto Cabral en la preparación física. Más allá del resultado, San Lorenzo se llevó un subcampeonato que refleja el trabajo realizado y una actuación final para reconocer.

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