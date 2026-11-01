San Lorenzo cayó por penales ante Aldosivi y se quedó con el subcampeonato del Torneo Coronación

El equipo femenino del Ciclón marplatense igualó 0-0 en la final disputada en la Villa Deportiva de Alvarado, pero no pudo quedarse con el título en la definición desde los doce pasos.

La Primera División femenina de San Lorenzo cerró su participación en el Torneo Coronación con orgullo y la frente en alto. Este domingo, en la Villa Deportiva de Alvarado, el conjunto azulgrana empató sin goles frente a Aldosivi, pero no pudo coronar su esfuerzo en la definición por penales. El Tiburón se impuso 4-2 y se quedó con el título, aunque el equipo dirigido por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez dejó una imagen más que positiva.

Las chicas del Santo jugaron de igual a igual ante un rival que compite en otra categoría y nunca logró imponer condiciones con claridad. Durante la primera parte, San Lorenzo presionó alto, disputó cada pelota en la mitad de la cancha y consiguió ser protagonista. El encuentro tuvo situaciones para ambos equipos, aunque la ocasión más peligrosa fue para Aldosivi: un tiro libre que buscaba el ángulo y encontró una gran respuesta de Ana Osorio, cuyo manotazo desvió la pelota hasta el travesaño.

En el complemento se mantuvo la paridad y el resultado parecía abierto. Sin embargo, a los 28 minutos, la expulsión de Nicole Villalba modificó el desarrollo del partido. San Lorenzo debió reacomodarse, retrocedió algunos metros y dejó de presionar tan arriba, pero se mostró firme en defensa y consiguió sostener el cero pese a jugar con una futbolista menos. Los cambios de ambos entrenadores no alteraron el marcador y la definición del campeonato llegó desde el punto penal.

En la serie, Aldosivi tuvo mayor efectividad y se impuso por 4-2 para quedarse con el Torneo Coronación y completar una temporada en la que consiguió ambos títulos. Para San Lorenzo convirtieron Priscila Medina y Zoe Cebeyra. La bronca por no haber podido levantar la copa quedó, pero también la tranquilidad de haber competido de igual a igual, haber buscado el triunfo y no guardarse nada en una final exigente.

El equipo azulgrana salió a la cancha con Ana Osorio; Noelia Erede, Nicole Villalba, Yamila Costoya y Geraldine Arbelo; Mayra Acosta, Rocío Varela, Tatiana Barreto y Priscila Medina; Milagros Maraz y Ana Cruz. En el banco estuvieron Zahira Acuña, Eugenia Medina, Daniela Arbelo, Zoe Cebeyra, Eliana Ferreyro y Karen Ferreyra. El cuerpo técnico estuvo encabezado por la dupla de Cristian Pérez y Gustavo Velázquez, junto a Verónica Gauna y Adrián Núñez como asistentes y Alberto Cabral en la preparación física. Más allá del resultado, San Lorenzo se llevó un subcampeonato que refleja el trabajo realizado y una actuación final para reconocer.