Que no se acuerde: el día que Maradona le "enseñó" a definir a Harry Kane

La Selección Argentina se enfrenta a las 16 con su par de Inglaterra, por un lugar en la gran final del Mundial 2026, y en las últimas horas se comenzó a recordar un video de Diego Armando Maradona con el goleador Harry Kane. El mismo se dio en el 2017 durante una visita del "Pelusa" al vestuario del Tottenham, equipo en el que se desenvolvía el delantero inglés.

En aquel simpático intercambio, que contaba con Osvaldo Ardiles como traductor, Maradona le recomendó a Kane que no pateara todas al segundo palo: "Alguna acá (por el primer palo). ¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente. La próxima vez, hacés así, ¡Tac!".

Algunos años después, al ser consultado por dicho encuentro, Kane reconoció que "fue un día genial", y recordó: "Me estaba cambiando y Mauricio Pochettino me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo... Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol".

Este miércoles, nueve años después de dicho encuentro, Harry Kane se enfrentará a la Selección argentina, en busca de un lugar en el partido decisivo del Mundial, donde ya espera España tras su impactante triunfo por 2-0 sobre Francia.



