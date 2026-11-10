En un encuentro multitudinario celebrado en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, el papa León XIV ofició este martes su segunda misa en Argentina, centrando su mensaje en la profunda tradición de santidad que caracteriza a la provincia.

Durante la ceremonia realizada en el Polo Aeronáutico cordobés, el Sumo Pontífice destacó que esta región ha dado numerosos frutos espirituales, recordando a quienes entregaron su vida por el Evangelio. En particular, mencionó al cura Brochero y a Mama Antula, dos figuras emblemáticas de la fe local.

El papa subrayó que “todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”. Además, exhortó a los fieles a recordar que, tras ser liberados del poder de las tinieblas, han sido trasladados “a la luz de Dios”.

Ante miles de peregrinos congregados, León XIV enfatizó la importancia de un compromiso auténtico, expresando que “el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”.

La misa en Córdoba reafirma el llamado del Pontífice a fortalecer la fe y la evangelización, en una provincia con un legado espiritual reconocido a nivel nacional.