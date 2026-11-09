El papa León XIV recibió a cinco víctimas de abuso y se comprometió a avanzar en la reparación

El papa León XIV mantuvo este lunes un encuentro privado en la Nunciatura de Buenos Aires con cinco personas que sufrieron abusos sexuales por parte de integrantes del clero y de instituciones eclesiásticas en Argentina. La reunión se produjo minutos después de una misa histórica en el barrio porteño de Palermo y antes de la participación del Pontífice en el Encuentro con el Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Sumo Pontífice dialogó individualmente con cada uno de los damnificados durante aproximadamente una hora. Escuchó con atención sus relatos y las propuestas que presentaron para construir procesos de sanación dentro de la Iglesia. Al finalizar, León XIV les impartió su bendición y les expresó su cercanía, así como su compromiso para reforzar los mecanismos de protección, acogida y acompañamiento en la institución.

El encuentro se extendió durante más de una hora en la Nunciatura de Buenos Aires.

El Vaticano confirmó que estas víctimas fueron presentadas por la Iglesia local y destacó que el Papa manifestó su voluntad de avanzar en caminos de reparación para garantizar que la Iglesia sea un espacio seguro para todos.

Previo a la llegada del Papa a Argentina, organizaciones como la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP) y Adultxs por los Derechos de la Infancia difundieron una serie de demandas. Entre ellas, exigieron que la Iglesia aparte de inmediato a todos los acusados de abuso mientras se desarrollan las investigaciones judiciales y pidieron rendición de cuentas para los miembros de la jerarquía que encubrieron los delitos y fomentaron una cultura de silencio.

Estas organizaciones también solicitaron asistencia económica, física y psicológica para las víctimas, además de la creación de comisiones públicas que garanticen la reparación y la transparencia. Criticaron, asimismo, lo que definieron como un “doble estándar” en el trato a las víctimas de América Latina en comparación con las de Europa y América del Norte.

Algunos grupos de sobrevivientes expresaron su intención de participar en los encuentros convocados por el Vaticano, como víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza y 43 ex numerarias auxiliares del Opus Dei que denunciaron trata de personas. En cambio, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos rechazó la visita y anunció que no tiene intención de reunirse con el Pontífice.

En Argentina no existe un registro oficial unificado que permita conocer con exactitud el número de personas abusadas dentro de la Iglesia. Una investigación publicada en 2022 identificó a 128 sacerdotes, monjas y religiosos denunciados por abuso sexual en las dos décadas posteriores al caso Julio César Grassi, de los cuales solo 31 fueron condenados judicialmente.

La falta de estadísticas centralizadas también dificulta dimensionar la problemática en la región. En 2019, la organización británica Child Rights International Network (CRIN) recogió denuncias de abusos sexuales en la Iglesia que sumaron 550 víctimas en México, 243 en Chile, 137 en Colombia y 129 en Argentina.

A nivel global, entre 2006 y 2016 la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió 6.000 denuncias por abuso sexual, de las cuales 3.420 involucraban a menores. La Comisión Pontificia para la Tutela de Menores informó que 848 religiosos fueron expulsados o reducidos al estado laical tras las acusaciones.

Entre los casos más conocidos en América Latina se encuentra el del sacerdote chileno Fernando Karadima, quien abusó sexualmente de menores en la parroquia El Bosque entre los años 1980 y principios de 2000. En 2011, el Vaticano le ordenó una vida de oración y penitencia, y en 2018 el papa Francisco lo expulsó del sacerdocio.

l Vaticano informó que el Pontífice escuchó sus testimonios y expresó su voluntad de reforzar las vías de protección y acompañamiento.

Otro caso emblemático es el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo en México, denunciado por al menos 20 seminaristas desde 1976. La investigación fue archivada durante el pontificado de Juan Pablo II y reabierta posteriormente. En 2006, Benedicto XVI le ordenó retirarse a vida de oración y penitencia, tras comprobarse abusos contra más de 60 menores.

En Argentina, Juan Cuatrecasas denunció en 2008 abusos por parte de José María Martínez Sanz, miembro del Opus Dei. Martínez Sanz fue condenado inicialmente a 11 años de prisión, luego reducidos a dos. A pesar de la denuncia llevada al papa Francisco en 2014, la investigación fue archivada y el acusado continuó dando clases. Su expulsión definitiva del Opus Dei ocurrió en marzo de 2025.