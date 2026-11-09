El Papa León XIV en la UCA: "Privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad"

El papa León XIV se reunió el lunes con representantes del mundo del trabajo en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, para reflexionar sobre los desafíos actuales en el ámbito laboral y la importancia de respetar la dignidad humana.

Durante su discurso, el pontífice calificó el desempleo como “un auténtico drama”, que no solo priva a las personas de ingresos económicos, sino que también lesiona su dignidad y los excluye de la vida social. En este sentido, enfatizó que el trabajo no debe verse únicamente como un medio de subsistencia, sino como una vía para el crecimiento personal y la participación social.

León XIV advirtió sobre los peligros que implican la inteligencia artificial y la automatización desregulada para los puestos laborales. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, afirmó, subrayando la necesidad de preservar los valores humanos en los avances tecnológicos.

El papa también destacó el rol fundamental de empresarios, sindicatos y movimientos populares. Reivindicó la función gremial en la protección de los trabajadores, especialmente de aquellos en situaciones precarias, informales o excluidos del sistema formal. Asimismo, recordó las históricas demandas sociales de “tierra, techo y trabajo” y urgió a que la actividad empresarial priorice el bien común por encima del beneficio económico.

En su mensaje, convocó a la construcción de una Argentina unida que supere la polarización a través del diálogo, la solidaridad y la justicia social. Propuso colocar “al ser humano en el centro de nuestras decisiones” y fomentar una cultura del encuentro para afrontar los cambios económicos, sociales y tecnológicos que enfrenta el país.

El pontífice recordó que, según la Doctrina Social de la Iglesia, el trabajo es una participación en la obra creadora de Dios y que su valor trasciende la mera producción económica. Citó a San Juan Pablo II afirmando que mediante el trabajo el hombre continúa desarrollando la obra del Creador, aportando a la sociedad con su potencial y dignidad.

León XIV afirmó que la economía debe estar al servicio de la persona humana y no al revés, destacando que el desempleo afecta gravemente la dignidad de los individuos y fragmenta la cohesión social. Recordó también la enseñanza de Papa Francisco sobre la importancia del trabajo para el desarrollo integral de la persona y la vida social.

El papa insistió en que el bien común demanda superar el individualismo y el utilitarismo, promoviendo una cultura del encuentro y un desarrollo humano integral que respete el medio ambiente y las generaciones futuras, en línea con la encíclica Laudato si’.

En relación con la responsabilidad social, León XIV resaltó el principio del destino universal de los bienes, que reconoce el derecho a la propiedad privada pero con una obligación social de compartir y custodiar la herencia común con justicia y equidad.

El pontífice también valoró el ingenio y la dedicación del pueblo argentino en diversas áreas, desde la ciencia hasta el trabajo cotidiano en los hogares y comunidades, destacando el principio de subsidiariedad que impulsa a las comunidades locales a ser protagonistas en la construcción social, con el apoyo del Estado y las instituciones.

En el ámbito empresarial, León XIV recordó la figura del venerable Enrique Shaw, empresario católico que promovió una visión cristiana del trabajo y la empresa como comunidad de personas. Subrayó que la vocación empresarial debe orientarse por la función social de la propiedad y el capital, evitando que la búsqueda exclusiva de beneficios económicos deshumanice la actividad productiva.

"Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social", destacó el Santo Padre.

Respecto a los sindicatos, el papa señaló que su misión es ser instrumentos de solidaridad y cohesión, defendiendo a los trabajadores más vulnerables y adaptándose a las transformaciones del mundo laboral para incluir a los sectores precarizados e informales.

Finalmente, León XIV exhortó a los poderes públicos a garantizar políticas estables que promuevan el pleno empleo y la inclusión social, enmarcadas en principios éticos que integren economía, mercado y Estado para una redistribución justa de oportunidades.

El pontífice cerró su discurso invitando a vivir la solidaridad como una responsabilidad activa, a reconocer el rostro del sufriente y a poner el amor y la fraternidad en el centro de la vida social y política, recordando que no hay trabajo pequeño ante Dios, sino que la grandeza reside en el amor puesto en cada acción.