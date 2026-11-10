¿Martes de playa?: cómo sigue el clima hoy y el feriado del miércoles en Mar del Plata

El clima promete en Mar del Plata con temperaturas en ascenso. Foto archivo: 0223.

Luego de un día espectacular de playa, el clima en Mar del Plata no deja de dar buenas noticias para los amantes de la playa y el aire libre, según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este martes 10 de noviembre se presentará con condiciones de tiempo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, pero sin lluvias.

La jornada comenzará con una temperatura de 15 grados pero se prevé una máxima de 25 grados durante la tarde, mientras que hacia la noche el registro descenderá hasta los 20 grados.

El viento no será un condicionante para disfrutar de la playa, porque durante la mañana y la tarde soplará del sector norte y noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la noche, rotará al noroeste y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Se viene el feriado: cómo sigue el tiempo

El pronóstico extendido no para de dar buenas noticias para los marplatenses y turistas: este miércoles 11 de noviembre se presentará mayormente nublado durante buena parte de la jornada pero la temperatura oscilará entre los 13 y los 25 grados.

Para el jueves 12 se anticipa una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 22.

En tanto, el viernes 13 continuará la nubosidad variable, con registros térmicos que irán de los 11 a los 20 grados. El viento podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante algunos períodos.

De cara al sábado 14, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 11 y los 20 grados. Sin embargo, el pronóstico contempla ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Finalmente, el domingo 15 se presentaría con condiciones similares, aunque con temperaturas algo más bajas: la mínima rondará los 10 grados y la máxima llegará a los 18.

Durante todo este período no se esperan precipitaciones.