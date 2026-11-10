La Clínica 25 de Mayo firma convenio con Claro para incorporar Inteligencia Artificial en su sistema operativo interno

A través de la implementación de AVI (Asistente Virtual Inteligente) de la empresa Claro, la institución incorpora una herramienta que permite automatizar determinados procesos de revisión y análisis de información, integrándose con los sistemas actuales de la Clínica. El objetivo: utilizar la tecnología para acompañar a las personas, fortalecer los procesos internos y seguir mejorando la calidad de atención.

Uno de los principales avances consiste en la auditoría diaria automatizada de las historias clínicas de pacientes internados, generando así un doble control y además verifica la presencia de documentación requerida según los protocolos definidos por la institución. Los resultados se consolidan en reportes que facilitan la identificación y posterior revisión de posibles incidencias. Desde la Gerencia de la Clínica 25 de Mayo, afirman que: “Esto permite fortalecer los mecanismos de supervisión y contribuir a que los equipos cuenten con información más ordenada y accesible para realizar sus tareas”.

La incorporación de IA representa también una oportunidad para simplificar y agilizar tareas que implican revisar grandes volúmenes de información. La herramienta automatiza determinadas verificaciones y presenta sus resultados de manera consolidada, permitiendo que los equipos puedan orientar su tiempo y experiencia hacia el análisis y la toma de decisiones que requieren intervención profesional. En este sentido, la tecnología se incorpora como un recurso de apoyo y no como un reemplazo del criterio humano.

La ingeniera Valeria Scheggia, coordinadora de Sistemas de la Clínica 25 de Mayo explica que este convenio "significa pasar de una auditoría manual y por muestreo a un control diario y sistemático. La implementación se hará por etapas durante las próximas semanas, con la participación de Enfermería, Auditoría Médica, Facturación y Sistemas. La información de los pacientes se trata bajo las normas de confidencialidad y protección de datos personales vigentes”.

El proyecto contempla, además, una capacitación por parte de la empresa Claro para usuarios clave, acompañando a los equipos en la incorporación de esta nueva herramienta. “La implementación de AVI se suma a una visión de transformación digital en la que la tecnología tiene un propósito concreto: generar mejores herramientas para quienes trabajan en la Clínica y, como consecuencia, continuar mejorando la experiencia de quienes confían en ella para cuidar su salud”, agrega Scheggia.

"En Claro trabajamos para que la tecnología genere un impacto concreto en las organizaciones. La implementación de AVI en la Clínica 25 de Mayo demuestra cómo la Inteligencia Artificial puede contribuir a optimizar procesos, mejorar la gestión de la información y fortalecer la toma de decisiones. Este proyecto refleja, además, la capacidad de Claro Empresas de acompañar la transformación digital de sus clientes a través de un ecosistema integral de soluciones que combina las capacidades tecnológicas y experiencia de HITSS, nuestra unidad de transformación digital, para impulsar operaciones cada vez más eficientes, seguras e innovadoras. A su vez, trabajamos en conjunto con las diferentes áreas involucradas en todo el proceso para brindar el soporte necesario para su puesta en marcha y ejecución", comenta Hernán Pennisi, Director Comercial Mercado Empresas de Claro Argentina.

Con este nuevo paso, la Clínica 25 de Mayo reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y la seguridad, incorporando Inteligencia Artificial de manera responsable y con un enfoque centrado en las personas.