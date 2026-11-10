La noche en que Ricardo Fort revolucionó Mar del Plata: una mansión, 350 invitados y una fiesta descontrolada

La noche del 18 de enero de 2010, Ricardo Fort convirtió una mansión de Mar del Plata en el escenario de una de las fiestas más recordadas de aquel verano. El empresario organizó una celebración para estrenar la propiedad que alquilaba en el barrio Los Troncos, en la esquina de Alsina y Saavedra. La convocatoria reunió a unos 350 invitados y atrajo a cerca de 700 curiosos que se acercaron para ver de cerca la llegada de los famosos.

Cómo era la mansión en la que Ricardo Fort hacía sus fiestas

El inmueble tenía alrededor de 800 metros cuadrados y, durante buena parte del año, funcionaba como apart hotel. El chocolatero lo había alquilado para instalarse durante la temporada 2009/2010 y, según reconstrucciones periodísticas de la época, habría pagado unos 60.000 dólares por la estadía. La propiedad contaba con un amplio living comedor, sala de juegos con mesa de pool, parque, pileta y quincho. En la planta superior había once habitaciones en suite, equipadas con vestidor, televisor y equipo de música.

Dentro de la habitación de Ford había un espacio enorme para su ropa.

La celebración fue bautizada como la primera Fortfest y tuvo una puesta en escena acorde al estilo del empresario: alfombra roja, artistas vestidos de época, propuestas gastronómicas, barras de tragos y música. En el jardín se distribuyeron livings alrededor de la pileta y se colocaron cientos de velas para ambientar el encuentro. Entre los invitados estuvieron Graciela Alfano, Reina Reech, Aníbal Pachano, Daniela Cardone, Adabel Guerrero, María Eugenia Ritó, Carolina Papaleo, Claudia Fernández y Rocío Marengo, entre otras figuras.

Uno de los momentos más comentados llegó cerca de las cuatro de la mañana, cuando varios asistentes terminaron dentro de la piscina. Grace apareció en bikini y protagonizó una improvisada coreografía en el agua, mientras la fiesta continuaba hasta el amanecer. La mansión también se convirtió en punto de encuentro para el entorno de Fort durante aquel verano: en enero de 2011, por ejemplo, Diego Maradona visitó la residencia durante su paso por Mar del Plata.

La propiedad volvió a aparecer en los medios ese mismo año, aunque por un motivo diferente. En enero de 2011, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó reformas que no habían sido declaradas y reclamó que se regularizara la valuación fiscal del inmueble. En ese momento, el lugar todavía funcionaba como apart hotel durante el invierno.