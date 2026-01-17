La hija de Ricardo Fort atropelló a dos personas con su BMW: una jubilada quedó inconsciente

Marta Fort, la hija del empresario fallecido Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio porteño de Palermo, donde dos personas resultaron heridas. Una de ellas es una mujer de 89 años, que debió ser trasladada al hospital tras quedar inconsciente.

El accidente fue en la calle Migueletes al 1100, entre Olleros y Federico Lacroze. El personal del SAME se acercó inmediatamente al lugar para asistir a las víctimas. Además de la jubilada, un hombre de 31 años sufrió traumatismos leves y fue atendido en el lugar sin necesidad de ser trasladado.

La jubilada de 89 años fue derivada al Hospital Rivadavia para una mejor evaluación médica.

Según relataron los testigos, la mujer mayor habría cruzado la calle a mitad de cuadra y Marta Fort, que circulaba en su BMW, no llegó a esquivarla a tiempo.

En el operativo intervino personal de la Policía de la Comuna 14 y se consultó a la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Ferteins. Desde la entidad se dispuso labrar actuaciones bajo la carátula de “lesiones”. La modelo fue notificada y luego se retiró del lugar.