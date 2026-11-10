Atención: arrancó la inscripción para los cursos de Formación Profesional y carreras de Nivel Superior

Desde este martes ya se encuentra habilitada la inscripción para la oferta académica 2027. Foto: MGP.

A partir de este martes se encuentra abierta la inscripción a las distintas propuestas de las Escuelas Municipales de Formación Profesional y de los institutos de Nivel Superior, a través de la web oficial de la Municipalidad de General Pueyrredon.

El proceso se divide en dos etapas: una instancia virtual y una presencial. El cupo solo quedará efectivamente reservado al completar ambos trámites.

La oferta educativa de Formación Profesional comprende cursos y capacitaciones gratuitas en diversos oficios dentro de áreas administrativas y de producción, orientados a promover la formación técnica y la inserción en el mercado laboral.

Desde este martes ya se encuentra habilitada la inscripción para la oferta académica 2027. Foto: MGP.Desde este martes ya se encuentra habilitada la inscripción para la oferta académica 2027. Foto: MGP.

Desde este martes ya se encuentra habilitada la inscripción para la oferta académica 2027. Foto: MGP.

Las propuestas están destinadas a personas mayores de 16 años con estudios primarios completos que busquen incorporar conocimientos para mejorar sus competencias laborales o emprender sus propias iniciativas de manera independiente. El objetivo principal es favorecer el desarrollo profesional mediante la preparación de trabajadores capacitados para las distintas etapas de la cadena productiva.

Desde este martes ya se encuentra habilitada la inscripción para la oferta académica 2027. Foto: MGP.

Desde este martes ya se encuentra habilitada la inscripción para la oferta académica 2027. Foto: MGP.

La oferta educativa en Nivel Superior

-Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano: ofrece las carreras de Tecnicatura en Actuación Teatral (3 años de duración y título de actor/actriz) y Profesorado en Teatro (4 años de duración y título docente). Ambas alternativas requieren de una Formación Básica (FOBA) de un año y se dictan en los turnos tarde y vespertino.

Desde este martes ya se encuentra habilitada la inscripción para la oferta académica 2027. Foto: MGP.

-Escuela de Danzas Norma Fontenla: dispone de la Tecnicatura y el Profesorado con orientación en Danzas Clásicas y Contemporáneas. Ofrece también Formación Básica sin experiencia previa (para edades de 8 a 12 años) y con nivelación (experiencia previa a partir de los 9 años).

-Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte: dicta el Profesorado de Educación Primaria, con una duración de 4 años, en el turno mañana.

-Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET): funciona en el turno vespertino y abrirá el ingreso para las Tecnicaturas Superiores en Alimentos, Análisis de Sistemas, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica.

Para realizar la preinscripción a la modalidad de Nivel Superior, las personas interesadas deben ingresar en el enlace www.mardelplata.gob.ar/superior2027 .