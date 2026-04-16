Netflix abrió la convocatoria para cubrir varios puestos: pago en dólares y jornadas de 8 horas

En la industria del entretenimiento, "trabajo" no siempre significa contrato tradicional. Muchas oportunidades son por proyecto: días de rodaje, semanas de filmación, llamados puntuales. Ese formato permite pagos altos por jornada, pero también inestabilidad. Además, el acceso se arma de otra manera: portfolio, representante, audiciones, disponibilidad y encaje físico/actoral para un rol. La universidad, en ese mundo, rara vez es requisito formal.

En las últimas horas, Netflix, a través de Netflix Jobs lanzó una llamativo casting. Uno de los llamados es para "AIG": en una búsqueda de dobles de foto para una película de Netflix, Grant Wilfley Casting ofrece un pago de US$1.246 por ocho horas de trabajo. El aviso pide perfiles muy específicos (incluye "dobles de foto con desnudos") y aclara que habrá un coordinador de intimidad en el set.

Para The Summer of Your Life" solicita hombres solteros (25 a 31 años) con base en Estados Unidos para un dating show en una plataforma grande, con trabajo internacional en verano. El pago informado: US$700 a US$1.000 por semana durante cuatro semanas, con viaje y alojamiento incluidos. Sin requisito universitario; el "requisito" real es el casting: encajar en el formato del programa.

También hay llamados a extras que contribuyan con el ambiente a crear. Por ejemplo en "Out the Kitchen" se buscaron hombres de 18 a 75 años en el área metropolitana de Nueva York para roles de "miembros de bandas criminales" y otros perfiles de ambiente. El pago: de US$187 a US$224 por día.