Falta de oficios, profesionales que buscan segundo trabajo y extranjeros: la foto de las agencias de empleo

Ante el fuerte índice de desempleo las agencias se convierten en un medio esencial para determinar la oferta de trabajo

Mar del Plata atraviesa un escenario de fuerte tensión en el mercado laboral. Mientras el desempleo trepó al 9,5% en el cuarto trimestre de 2025 y alcanza a 33 mil personas, las agencias de empleo advierten una caída en la demanda y mayores dificultades para insertar trabajadores.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación creció respecto al 8,6% registrado en el mismo período de 2024. Unas cuatro mil personas perdieron su trabajo en el último año en General Pueyrredon.

La posibilidad de empleo es más alta durante la temporada.

En este contexto, las agencias de recursos humanos se posicionan como un actor clave para vincular oferta y demanda, aunque reconocen que el escenario es cada vez más restrictivo. “Actualmente, bajó muchísimo la parte de empleo. Hay mucho más desempleo porque se fue el verano”, explicó Pablo Vedoy, de la consultora Somos RRHH a 0223.

El referente señaló que las vacaciones impactan de lleno en la dinámica laboral de la ciudad. “Fue una temporada buena, hubo muchísimos ingresos, pero fue una temporada corta. Que el feriado de carnaval haya caído a mitad de febrero cortó la temporada”, indicó.

Muchos profesionales no logran conseguir trabajo, incluso siendo de las ofertas más solicitadas.

Desde el sector advierten una caída en las oportunidades laborales y un mercado cada vez más exigente. “Cada vez son menos los puestos que nos piden las empresas, hay ofertas pero son muy específicas”, señalaron, y agregaron: “La demanda es por técnicos o profesionales que tengan experiencia” con búsquedas durante todo el años específicamente para profesionales.

El fenómeno no es nuevo: lo que sucede en Mar del Plata se da también en el resto del mundo. Las firmas buscan cada vez más especificidad y los especialistas recomiendan formarse en oficios y profesiones que tienen cada vez menos personas y más demandantes.

Gente de otras ciudades y provincias vienen a Mar del Plata en busca de trabajo, sin posibilidad de conseguir un contrato por la falta de domicilio.

En paralelo, crece la cantidad de personas que, aun con formación, no logran insertarse. “Tenemos arquitectos, contadores, gente capacitada en nuestra bolsa de trabajo. Pero se quedaron sin laburo o no los podemos ubicar”, sostuvo Luján Amado en diálogo con 0223.

"Ir a hacerse la Mar del Plata"

Otro de los fenómenos que observan desde las agencias es la llegada constante de personas de otras ciudades en busca de oportunidades. “Por día vienen entre cinco u ocho personas que no son marplatenses. Vienen a querer vivir en Mar del Plata, pero no les podemos dar trabajo porque no tienen domicilio”, advirtieron.

“¿Qué les respondemos? No vengan a Mar del Plata, esto no es un paraíso”, remarcaron, descartando ese sueño que tienen muchas personas de que en las grandes ciudades rebalsa el empleo. Lejos de criticar a la localidad, la realidad es que no todos encontrarán su espacio.

A nivel nacional, la desocupación se ubicó en el 7,5%, por debajo del registro local. Así, Mar del Plata se mantiene entre las ciudades con mayor desempleo del país y las agencias siguen dando batalla, contra Linkedin, la IA y las plataformas que busquen posicionar cvs y perfiles.