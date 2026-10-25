Alumnos del Tavelli crearon un auto sustentable y competirán a nivel nacional contra otras escuelas

La competencia se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad bonaerense.

Estudiantes y docentes del Instituto Industrial Pablo Tavelli construyeron un vehículo sustentable y buscan sponsors para viajar y participar del Desafío ECO YPF, un campeonato entre escuelas técnicas que en esta edición se desarrollará en Junín.

El torneo se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre y por primera vez en sus 14 años de historia, la competencia de autos eléctricos de emisión cero diseñados por alumnos se trasladará al Autódromo Eusebio Marcilla, en la ciudad bonaerense.

Los jóvenes viajarán a Junín para representar a la institución en la competición.

Frente a este nuevo reto del que formará parte el establecimiento marplatense, su director Gustavo Favero se mostró en diálogo con 0223 "muy contento" por la posibilidad de estar presentes un año más y destacó que se trata de "un momento en el que pueden poner en marcha todos sus conocimientos adquiridos a lo largo de los 7 años de la formación técnica".

Por su lado, uno de los docentes, Sebastián Caruso, explicó que el proyecto "se basa en el desarrollo de un auto eléctrico" para competir "con todas las escuelas técnicas del país" y remarcó que el objetivo es "incluir a diferentes cursos del colegio" en las tareas y "plantear un equipo" que viaje y represente a la institución en Junín.

En la misma línea, otro de los profesores, Fabio Braghette, detalló que el actual es el séptimo auto que preparan, para el que es necesario un trabajo previa hasta desarrollarlo. "Dividimos las tareas según la preferencia de los chicos, en las que más les gustan. Algunos se inclinan por la electrónica, otros por la mecánica y a unos les interesa correr. Armamos grupos de trabajo, planteamos las pautas y avanzamos en el desarrollo de cada parte del auto hasta terminarlo", precisó.

Sostuvo además que el vehículo tiene un inicio, pero no un final, debido a que consideran que "siempre hay cosas para agregarle y mejorarlo", por lo que "hasta último momento" trabajan en él "para lograr el mejor resultado posible en la competencia".

También, el director del Tavelli valoró la capacidad de los estudiantes "con respecto a la innovación tecnológica, la digitalización de procesos, la obtención de datos y la industria", a la vez que destacó el entusiasmo por el desafío a la hora de trabajar en el auto sustentable.

El director Gustavo Favero junto al docente Sebastián Caruso.

"Uno va planificando y reviendo en base a lo que proponen y está buenísimo que sea un ida y vuelta entre alumno y profesor", resaltó Caruso, mientras que Braghette señaló que este es "el ejemplo vivo de que cuando se les hace una propuesta interesante, los chicos responden".

Del mismo modo, el docente le pidió a los jóvenes "que se animen a jugársela, investigar y aprender porque el futuro está acá", y Favero se refirió a otras iniciativas de la escuela, que cumple seis décadas desde su creación: "A nivel docente, siempre soñamos con formar jóvenes comprometidos con lo social y el otro. En ese camino, tratamos de darle una mano a la Cooperativa de Reciclado Urbano Marplatense (RUM)".

Involucrados en esa causa, formaron el proyecto "Carros por la dignidad" y entregaron sillas adaptadas que favorecen a las personas que no tienen accesibilidad a las playas, al mismo tiempo que en paralelo un grupo de alumnos creó un dron submarino multipropósito y se consagró en el Concurso de Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense.

Las sillas construidas para que personas con discapacidad puedan visitar las playas.

Otra vez, estudiantes del Tavelli alcanzaron la fase final de esa competencia, pero antes participarán del Desafío ECO YPF, para el que requieren de una ayuda económica y logística que les permita presentarse en dos semanas en Junín.