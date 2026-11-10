El Municipio lanzó una iniciativa para que comercios y empresas incorporen a personas con discapacidad

Llevaron a cabo un desayuno de trabajo con empresarios y comerciantes de distintos rubros en el espacio Comunidad y Energía de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea), donde compartieron herramientas, experiencias y casos de éxito que permitieron conocer de primera mano cómo la inclusión laboral de personas con discapacidad puede generar aportes concretos a la productividad, al clima laboral y al crecimiento de las organizaciones.

En este marco, el área de Emprendimientos de Integración Social ofrece a empresas, comercios e instituciones un servicio de acompañamiento y asesoramiento para quienes estén evaluando incorporar personas con discapacidad a sus equipos de trabajo.

La propuesta contempla orientación en las distintas etapas del proceso, desde el análisis de las posibilidades de incorporación y la identificación de perfiles adecuados hasta el acompañamiento posterior, además de brindar soporte administrativo integral.

Brindan un servicio de acompañamiento y asesoramiento para aquellos que evalúan sumar personas con discapacidad.

La actividad fue organizada conjuntamente con la ONG Discar, institución de amplia trayectoria en la promoción y fortalecimiento del empleo para personas con discapacidad, y contó con la participación de referentes de distintos sectores productivos de la ciudad.

De esta manera, la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, pertenciente a la Secretaría de Desarrollo Social, continúa fortaleciendo las acciones destinadas a promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

En ese sentido, el Municipio invitó a empresas y comercios de General Pueyrredon a conocer esta propuesta y evaluar nuevas oportunidades de incorporación laboral. Quienes deseen recibir asesoramiento pueden comunicarse por WhatsApp al 223 577-4705 y solicitar una entrevista personalizada.