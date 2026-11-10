Se embarca todas las semanas y su hijita lo va a despedir al puerto: "Chau Papito, te amo mucho"

Ternura total: tiene 2 años y va a despedir a su papá cada vez que se embarca

Javier es un vecino de Mar del Plata que trabaja como marinero desde hace cuatro años. Cada partida en buque para él implica dejar por unos días a su familia, pero desde que su pequeña hijita Valentina lo acompaña al puerto, las despedidas son más tiernas y esos momentos lo acompañan durante toda la estadía lejos de casa.

En las redes sociales, Javier compartió un video de una de esas escenas familiares que lograron conmover a miles de personas. “Chau, papito, te amo mucho”, le grita Valentina con la espontaneidad de su edad y toda la ternura.

“Me voy por una semana. Hay veces que los viajes de merluza tardan más, hasta 12 días, dependiendo de la carga del buque”, contó Javier a 0223. Para Valentina, todavía no existen demasiadas explicaciones sobre los tiempos del trabajo en el mar, pero lo importante es acompañar a su papá hasta el último momento y decirle cuánto lo quiere antes de que el buque se aleje.

Esa pequeña despedida se repite cada vez que Javier se embarca. Un abrazo, unas palabras y un momento que queda guardado para siempre. También, una foto mental que le da fuerzas para soportar la distancia.

En su cuenta de Instagram Javier también compartió lo que significa pasar varios días lejos de su casa y de las personas que más quiere. Allí describió las noches en el barco y la nostalgia que muchas veces lo invade en las jornadas de trabajo.

“A veces miro el horizonte y pienso que detrás de esa línea invisible está mi casa. Y que cuando vuelva a pisar tierra, mi hija va a correr hacia mí sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y esa imagen me sostiene”, expresó.

Y sintetizó con una frase que bien podría explicar por qué el video resulta tan emocionante: “Porque el mar podrá ser bravo, pero el amor que me espera en tierra es más fuerte”.