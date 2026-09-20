El sueño de un marplatense que creó una empresa de datos desde cero y terminó en Wall Street

Patricio Moreno es marplatense, emprendedor y apasionado de la tecnología. Hace más de dos décadas empezó a construir su camino en la industria y junto a Guillermo Guazón fundó una empresa que logró expandirse en el mundo. En un principio se llamó Datalytics y llegó a convertirse en un proyecto global, que recientemente fue vendido a una compañía estadounidense que cotiza en Wall Street.

Hoy preside Lovelytics LATAM, una organización que ayuda a otros emprendedores a aprovechar los datos para mejorar sus servicios, tomar decisiones y desarrollar modelos de negocio. Desde allí también colabora en la formación de profesionales y empresas en el uso de estas herramientas.

Detrás del crecimiento profesional alrededor del mundo, existe también una historia personal que mantiene un vínculo profundo con Mar del Plata. “Tengo mis amigos y amigas allá, paso todos mis veranos y mis hijos, que no nacieron en Mar del Plata, ya se consideran marplatenses”, reconoció Moreno en diálogo con Extra FM 102.1 y agregó: “Es un amor que no cambia y, por el contrario, a medida que va pasando el tiempo, uno más valora una ciudad que tiene todo”.

De Argentina al mundo

Moreno empezó a trabajar en el sector tecnológico después de dejar Mar del Plata para instalarse en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2000. Su paso por grandes empresas le permitió forjar una perspectiva internacional que más tarde aplicaría a su propio emprendimiento.

Patricio Moreno, uno de los emprendedores detrás de Lovelytics LATAM.

“Fueron como semillas en mi forma de aprender a hacer, que me permitieron, junto con el fundador de Datalytics, tener esa mirada y entender que, si uno piensa las cosas a escala, hay muchas cosas que se complican, pero otras se resuelven”, explicó el emprendedor.

El crecimiento de la empresa incluyó la apertura de oficinas en Colombia y España, pero después de la pandemia, el equipo decidió concentrar sus esfuerzos en el mercado estadounidense. “La realidad es que es como la NBA del mercado de la tecnología. Y si ahí hacés las cosas bien, todo se escala”, sentenció.

Y fue el desembardo en Estados Unidos lo que sin dudas marcó el punto de inflexión. “Primero teníamos cinco personas trabajando, después diez, después invirtieron en nosotros y para fin de año teníamos 130 personas”, destacó Moreno y subrayó el talento argentino y latinoamericano como el diferencial para la expansión.

Desde su experiencia, Moreno considera que la Inteligencia Artificial (IA) y la industria del conocimiento abren nuevas posibilidades para los profesionales de distintas disciplinas. En esta línea, en los últimos dos años participó en la formación de más de 3.000 personas. “Hoy la IA es una disciplina o una herramienta transversal a todo. Vos, alguien que hace periodismo, tenés un montón de cosas para mejorar tu periodismo, para entender tu audiencia”, ejemplificó.

El desafío, dice Moreno, no pasa únicamente por aprender a usar las nuevas tecnologías: “Lo que más hackea en este momento todos estos avances tecnológicos, es la adaptación al cambio”. En ese sentido, sostiene que Mar del Plata tiene condiciones para consolidarse como un polo de desarrollo tecnológico: “Por la conectividad y por la calidad de vida que puede tener, uno puede estar trabajando desde Mar del Plata para cualquier lugar del mundo".

"Teniendo una ciudad que es hermosa”, con Universidades que "hay que cuidarlas y defenderlas", el profesional reforzó que Mar del Plata no tiene nada que envidiarle a otras regiones, y apuntó a "tener una universidad conectada con el sector privado ,que ayude a producir mejor al sector pesquero, que ayude a la salud de la ciudad, que ayude a la seguridad de la ciudad”.

En la misma línea, dejó un consejo para los jóvenes que quieren emprender en el mundo de la tecnología. “Yo empecé trabajando diez años para una empresa y hay un montón de empresas donde uno puede empezar, hacer una experiencia y después volverse un emprendedor”, reflexionó. Y cerró: “Uno tiene que hacer lo que le gusta. Lo que no puede dejar de lado es entender que esta herramienta va a cambiar mucho el cómo hacer las cosas”.