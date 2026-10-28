Toca el violín en la peatonal de Mar del Plata para "transmitir paz": la historia de Esteban, el joven que encontró refugio en la música

Esteban Morales es un joven marplatense que logró conquistar a locales y turistas que escuchan su música en la peatonal de Mar del Plata. En diálogo con 0223 contó su historia y qué lo llevó a tocar el violín.

Empezó en la orquesta municipal y luego siguió tocando en su Iglesia.

Tiene 19 años y toca el violín en la peatonal San Martin y Santa Fe, donde busca llevarle paz a las personas con sus melodías. "Hoy toco más alabanzas de la iglesia, pero siempre desde el corazón", comento Esteban.

Comenzó a los 11 años formando parte del Programa Social Orquesta Municipal Infanto Juvenil, de la sede del barrio Centenario. Luego siguió tocando en su Iglesia, y llevó la música a través de su religión.

"Hay muchas personas que le alegra, otros lloran y algunos me dicen que trasmito paz", destacó el joven a 0223 sobre lo que genera a través de su instrumento. "Para mi debe ser algo lindo, pasar por acá y escuchar una canción que te llega al alma, es algo lindo".

De una infancia difícil a encontrar su don: cómo fue el camino para empezar

Esteban comentó que no sabe de dónde salió su pasión por el violín pero admitió que fue una herramienta que lo ayudó a pasar momentos difíciles en su infancia.

"Empecé de casualidad, me gustaba la música, pero fue de casualidad. Cuando comencé, no solté más. Pasé una infancia difícil y me aferré a esto", comentó en diálogo con este medio.

Comparte su música en la peatonal , y trabaja con la modalidad a la gorra.

Entre algunos de los momentos más duros que recuerda, se encuentra el fallecimiento de su mamá, que ocurrió a los 5 años. Siguiendo con la falta de su padre, quien decidido no criarlo.

Pese a eso pudo pasar su infancia junto a su abuela y superar los malos momentos a través de la música. Además, Esteban no comparte solo esta pasión: Ingrid es su pareja, con quien se casó este año, y lo acompaña durante sus presentaciones en la peatonal.

Esteban (19) juntó a su pareja, Ingrid (18) con quien se casó este año.

A su vez, el joven compartió que da clases particulares de violín, piano y guitarra, tanto para niños, adolescentes y adultos. Quien quiera conocer más puede hacerlo a través de su Instagram @esteban.gsss o su número de celular 223 698 7886.