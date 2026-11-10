Robos de motos a repartidores: "La impotencia hace que se junten todos"
Ante los robos, repartidores se organizaron para recuperar sus motos. Desde Sicamm explicaron cómo acompañan a los damnificados y por qué piden no exponerse a situaciones de riesgo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El robo de una moto puede significar para un repartidor quedarse sin su principal herramienta de trabajo. Frente a estos episodios, que en distintas oportunidades llevaron a los trabajadores a organizarse para intentar recuperar los vehículos, desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) explicaron cómo acompañan a los damnificados y qué gestiones realizan.
En diálogo con 0223, Alan Veltri, secretario general del gremio, contó que suelen enterarse de los hechos a través de los grupos de trabajadores de plataformas como PedidosYa, Rappi y Uber.
Sin embargo, aclaró que no participan directamente de la búsqueda ni de los operativos para recuperar los vehículos. "No es nuestro laburo ir a recuperar una moto. Lo que hacemos es brindar conexiones y contactos para que sea mucho más ágil el recupero", señaló.
En ese sentido, detalló que mantienen vínculos con la Jefatura Departamental, Tránsito y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). El objetivo es facilitar las gestiones cuando un trabajador logra localizar su moto mediante un rastreador y necesita avanzar con el procedimiento para recuperarla.
Además, Veltri contó que recientemente, mantuvieron una reunión con el nuevo jefe de la Policía Departamental, Valerio Gallo, quien se puso a disposición para establecer contactos directos ante este tipo de situaciones. "Eso ya nos deja tranquilos para saber cómo responderle al compañero en caso de que se acerque o nos llame", sostuvo el dirigente sindical.
El pedido a los repartidores que salen a buscar las motos
Veltri también se refirió a los episodios en los que los propios repartidores se organizan para buscar una moto robada. Si bien reconoció la solidaridad que existe entre los trabajadores, pidió tomar recaudos y evitar exponerse a situaciones de riesgo.
"La impotencia que te genera que te roben tu herramienta de trabajo termina logrando esto, que se junten todos los compañeros", explicó.
En ese sentido, advirtió que, en algunos casos, los trabajadores no solo pierden su herramienta de trabajo, sino que también terminan lastimados durante estos episodios.
De todas formas, el dirigente reconoció que no les prohíben realizar ese tipo de recuperaciones, pero sí les recomiendan tomar recaudos y acudir primero a la Policía.
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