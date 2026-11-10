Robos de motos a repartidores: "La impotencia hace que se junten todos"

Desde SICAMM pidieron a los trabajadores tomar recaudos y evitar exponerse al intentar recuperar sus motos.

El robo de una moto puede significar para un repartidor quedarse sin su principal herramienta de trabajo. Frente a estos episodios, que en distintas oportunidades llevaron a los trabajadores a organizarse para intentar recuperar los vehículos, desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) explicaron cómo acompañan a los damnificados y qué gestiones realizan.

SICAMM explicó cómo acompaña a los repartidores a quienes les roban sus motos.

En diálogo con 0223, Alan Veltri, secretario general del gremio, contó que suelen enterarse de los hechos a través de los grupos de trabajadores de plataformas como PedidosYa, Rappi y Uber.

Sin embargo, aclaró que no participan directamente de la búsqueda ni de los operativos para recuperar los vehículos. "No es nuestro laburo ir a recuperar una moto. Lo que hacemos es brindar conexiones y contactos para que sea mucho más ágil el recupero", señaló.

En distintos episodios, repartidores se organizaron y reunieron para intentar recuperar las motos que les habían robado.

En ese sentido, detalló que mantienen vínculos con la Jefatura Departamental, Tránsito y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). El objetivo es facilitar las gestiones cuando un trabajador logra localizar su moto mediante un rastreador y necesita avanzar con el procedimiento para recuperarla.

Además, Veltri contó que recientemente, mantuvieron una reunión con el nuevo jefe de la Policía Departamental, Valerio Gallo, quien se puso a disposición para establecer contactos directos ante este tipo de situaciones. "Eso ya nos deja tranquilos para saber cómo responderle al compañero en caso de que se acerque o nos llame", sostuvo el dirigente sindical.

El pedido a los repartidores que salen a buscar las motos

Veltri también se refirió a los episodios en los que los propios repartidores se organizan para buscar una moto robada. Si bien reconoció la solidaridad que existe entre los trabajadores, pidió tomar recaudos y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

"La impotencia que te genera que te roben tu herramienta de trabajo termina logrando esto, que se junten todos los compañeros", explicó.

La desesperación por recuperar su herramienta de trabajo lleva a los repartidores a organizarse.

En ese sentido, advirtió que, en algunos casos, los trabajadores no solo pierden su herramienta de trabajo, sino que también terminan lastimados durante estos episodios.

De todas formas, el dirigente reconoció que no les prohíben realizar ese tipo de recuperaciones, pero sí les recomiendan tomar recaudos y acudir primero a la Policía.