Video: robaron una Uber Moto y sus compañeros fueron a recuperarla a un asentamiento

El hecho ocurrió este martes a la noche en el oeste de Mar del Plata.

Un numeroso grupo de trabajadores de la reconocida aplicación de delivery salió en caravana desde el centro de Mar del Plata hacia un barrio de la periferia y en una arriesgada acción, recuperó una moto sustraída minutos antes.

Parte de la escena fue filmada por un lector, que envió a 0223 algunas de las imágenes. Según pudo saber este medio, el robo ocurrió alrededor de las 8 de este martes, cuando un hombre de 41 años, delivery de Uber Moto, fue sorprendido por uno delincuente, que a punta de pistola, le roba el rodado.

Cansados de ser víctima de una serie de hechos delictivos, una decena de motociclistas de Pedidos Ya decidieron ir a recuperarla y gracias a la obtención de la geolocalización del rodado -que poseía un rastreador satelital- fueron hacia una vivienda ubicada en la zona de Gascón y 184, en el asentamiento conocido como Villa Gascón.

“En una zona hostil tuvieron que ir estos valientes y eso no les impidió el ir a rescatar la moto del trabajador de aplicación Uber”, manifestó el lector, que envió las imágenes a este medio.

Personal policial llegó al lugar y encontró la moto robada en una casa abandonada. En tanto los efectivos encontraron otro motovehículo y procedió a su secuestro.

Afortunadamente, no hubo que lamentar incidentes ni heridos.

Este tipo de hecho no es la primera vez que sucede: El pasado 22 de agosto 0223 dio a conocer cómo una caravana de motos, compuesta por trabajadores de delivery recuperaron tres motos robadas en una finca del barrio Libertad. Lo mismo sucedió por otro robo de motovehiculo el 15 de junio y el 18 de enero.