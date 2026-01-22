Deliveries se metieron en una casa por la fuerza y recuperaron una moto robada

Un grupo de repartidores ideó un plan para recuperar la moto que le robaron anoche a un compañero, fue hasta un departamento del barrio Libertad e irrumpió en el lugar para tomar lo que les correspondía, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y el malestar que atraviesa el sector.

"Si esperamos a la Policía, no la recuperamos", fue la postura del secretario general del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros, Alan Veltri, quien aseguró que continuarán realizando este tipo de acciones si no encuentran un acompañamiento de las fuerzas de seguridad.

En principio, con la información exacta de dónde se encontraba el rodado, los deliveries se reunieron cerca del mediodía en la avenida Colón y 180, y se trasladaron hacia la vivienda en que estaba guardada.

Una vez allí, en un complejo habitacional ubicado en Venezuela al 600, el grupo ingresó por la fuerza a la propiedad y tomó la motocicleta, según se aprecia en un video al que accedió 0223.

"Aguanten, aguarden un segundo", suplicaba la única oficial que se encontraba en la zona donde habían escondido el vehículo sustraído, que no logró sostener a los sujetos que buscaban actuar con inmediatez.

Sin acatar esas órdenes, los repartidores consiguieron recuperar su herramienta de trabajo y transporte, y de fondo se alcanzaban escuchar celebraciones por el logro conseguido mediante la ubicación del GPS.

No obstante, la agente policial insistía en que "no es así" y que en realidad deberían haber aguardado a la llegada del personal de seguridad, pero los trabajadores de Rappi y Pedidos Ya hicieron lo contrario por la frustrante ola de inseguridad que sufren diariamente.