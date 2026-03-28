Le robaron la moto a un repartidor, la rastrearon por un grupo de WhatsApp y detuvieron al ladrón

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batan.

Un repartidor de una aplicación sufrió el robo de su moto este viernes por la tarde en la zona de la costa, pero el vehículo fue localizado minutos después en la zona conocida como Monte Varela gracias a un sistema de geolocalización y a la alerta difundida en un grupo de WhatsApp. Por el hecho, un hombre fue aprehendido.

La moto fue robada mientras el joven de 21 años trabajaba como repartidor.

El caso se conoció a partir de mensajes enviados en un grupo de repartidores de Pedidos Ya, donde se advirtió sobre el robo de una motocicleta con rastreo activo. A partir de esa información, personal de la comisaría 12ª inició un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, los efectivos lograron ubicar el rodado en un lote con una construcción abandonada, ubicado en calle Rauch entre Garay y Castelli. En el lugar encontraron una Corven Mirage 110 cc sin dominio colocado junto a un hombre que intentó escapar al advertir la presencia policial, aunque fue reducido tras oponer resistencia.

Le secuestraron un cuchillo y documentación robada

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el sujeto tenía entre sus pertenencias un cuchillo y documentación correspondiente a la moto sustraída.

Minutos más tarde, el dueño del vehículo, un joven de 21 años, se hizo presente en el lugar y reconoció el rodado como propio. Según indicó, se lo habían robado momentos antes mientras trabajaba como repartidor.

Interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso la aprehensión del imputado por robo agravado, el secuestro del arma blanca y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. La motocicleta fue restituida a su propietario.