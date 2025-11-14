La Argentina del marplatense De Martis se despidió demasiado rápido del Mundial Sub 17

La ilusión se terminó mucho antes de lo pensado. Argentina había arrasado en la fase de grupos, terminó con puntaje ideal y llegaba a los playoffs como candidato. Sin embargo, terminó cayendo 5-4 en la serie de penales ante México, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminada del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

El primer tiempo del partido fue un verdadero monólogo de la Selección Argentina Sub 17, que se puso rápidamente en ventaja a los ocho minutos gracias a un golazo de Tulián, quien definió al ángulo luego de recibir en el borde del área tras un córner de su compañero de ofensiva Felipe Esquivel. Los dirigidos por Diego Placente tuvieron muchísimas aproximaciones en la primera mitad para estirar la ventaja, pero terminaron sufriendo la falta de efectividad.

En el segundo tiempo, México revirtió la historia en un abrir y cerrar de ojos. Gamboa hizo un doblete, primero con un tremendo cabezazo al minuto de juego y después, a los 13', se encontró solo con la pelota en el área tras una desatención defensiva de sus rivales. Cuando parecía que se acababa la ilusión para los chicos argentinos, apareció Closter con un cabezazo a falta de solo cinco minutos para al final, al aprovechar una mala salida del arquero mexicano Santiago López.

Pero la ilusión argentina terminó en los penales, donde fue justamente López quien se convirtió en héroe para los mexicanos, al atajarle la primera ejecución a Gastón Bouhier y meter el gol que metió a México en los octavos de final.

