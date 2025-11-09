De manera perfecta y con goleada: Argentina avanzó a octavos de final

Con la participación del marplatense Thomas De Martis, el equipo de Placente goleó a Fiyi y se metió entre las 16 mejores selecciones del torneo.

La Selección Argentina Sub 17 cerró su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar de manera ideal: goleó 7-0 a Fiyi y se clasificó a los 16avos de final como líder invicto del Grupo D. Los dirigidos por Diego Placente mostraron autoridad, juego colectivo y una contundencia que ilusiona de cara a lo que viene.

El conjunto nacional impuso condiciones desde el arranque. Apenas iniciado el partido, Uriel Ojeda tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal, pero falló. Sin embargo, el delantero se redimió rápidamente con una gran definición que puso el 1-0 y abrió el camino de la goleada.

A partir de ese momento, el dominio argentino fue total. La Albiceleste manejó los tiempos, presionó alto y generó múltiples ocasiones de gol. En ese contexto, Mateo Martínez, defensor con gran presencia ofensiva, aprovechó dos pelotas paradas para marcar un doblete que estiró la ventaja antes del descanso y dejó el marcador 3-0 al entretiempo.

En el complemento, Argentina no bajó el ritmo y desplegó su mejor versión. Con Ojeda como capitán y figura, el equipo convirtió cuatro goles más: dos del propio delantero, uno de Santiago Silveira y otro en contra de Fou, completando una actuación perfecta en todas las líneas.

Con esta victoria, la Selección Argentina Sub 17 finalizó la fase de grupos con puntaje ideal, posicionándose entre los mejores primeros del torneo. Además, mostró un nivel colectivo que entusiasma y que la coloca entre los grandes candidatos al título.

En los próximos días, el conjunto de Placente conocerá a su rival en los 16avos de final, pero el mensaje ya está claro: esta generación promete y quiere escribir su propia historia en el Mundial de Qatar.