Con De Martis como titular, triunfazo del Sub 17 en el debut mundialista

Triunfazo y debut auspicioso para la Selección Argentina Sub 17 en el mundial de Qatar. El equipo de Diego Placente superó 3 a 2 a Bélgica con una actuación que combinó buen juego con contundencia. El marplatense Thomas De Martis fue titular y salió a los 10' del complemento.

El debut resultó exigente para Argentina frente a un rival con una mayor potencia física y muy dinámico a la hora de moverse en ataque. Dentro de este contexto, la selección de Diego Placente trató de imponerse a partir de una salida rápida desde mitad de cancha y la conexión Ojeda-Tulián del medio hacia la izquierda. Con este panorama el primer tiempo se fue armando dentro de un trámite parejo y con pocas llegadas hasta que en el minuto 36 llegó la jugada que abrió el resultado a favor de Argentina. Una subida a fondo por derecha de Santiago Silveira, el lateral del Bicho, siguió con un centro a media altura, un taco en el camino de Uriel Ojeda, el control y la definición con un latigazo de zurda del Pirata Ramiro Tulián que se metió junto a un palo. Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo y tras un par de errores fallidos, el central Arthur De Kimpe clavó arriba un potente remate cruzado.

Ya en el segundo tiempo, Argentina arrancó mejor posicionado y llegó con continuidad y peligro al arco belga, pero en el mejor momento albiceleste el rival se puso 2 a 1 con un toque de frente al arco del centrodelantero Stan Naert. Claro que Argentina no se apartó de su idea y se revitalizó con los ingresos de Gastón Bouhier, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel, un trío que entró lucido, picante y decisivo. Y así dio el vuelta el resultado, primero con una gran definición del misionero de Argentinos Juniors, Facundo Jainikoski y, poco minutos después, con un tremendo derechazo del chico de River, Felipe Esquivel.

La formación de Argentina fue: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas y Simón Escobar; Alejandro Tello (Facundo Jainikoski), Santiago Espíndola; Felipe Pujol (Jerónimo Gómez Mattar), Uriel Ojeda y Ramiro Tulián (Felipe Esquivel); Thomás De Martis (Gastón Bouhier).



