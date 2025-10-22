Con un marplatense como figura, Placente confirmó la lista para el Mundial Sub 17

A menos de dos semanas para el inicio del Mundial Sub-17, la Selección Argentina ya tiene el plantel, conformado por Diego Placente, que viajará a Qatar en los próximos días. Una de las figuras del equipo es el marplatense Thomas De Martis, formado en River de nuestra ciudad y con contrato profesional en Lanús.

Con 21 futbolistas, la gran mayoría del ámbito local, el DT que viene de subcampeonar en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, donde cayó en la final con Marruecos, se prepara para intentar llevar a la Albiceleste a lo más alto en tierras cataríes entre el 3 y el 27 de noviembre.

De Martis es una de las principales estrellas del equipo: fue goleador del Sudamericano de la categoría y mejor jugador y máximo anotador del Torneo de L'Alcudia, para jugadores Sub 21, que el equipo nacional fue con el Sub 17 pensando en el Mundial. Además, este año firmó su primer contrato profesional con Lanús.

El elenco de Placente debutará el primer día de la competencia frente a Bélgica a las 11.45, luego se medirá con Túnez, tres días después a las 10.30, y cerrará su participación en el Grupo D ante Fiji, el domingo 9 a las 9.30 de la mañana.



