Un hombre se descompensó en la playa y fue trasladado al Higa en código rojo

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en Playa Las Toscas luego de que un hombre de 60 años se descompensara y sufriera un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la zona del Torreón del Monje.

El episodio ocurrió cerca del mediodía y motivó un rápido operativo de emergencia. Según la información oficial, el alerta fue recibido a las 11.47 bajo la clasificación de pérdida de conocimiento.

Ante la gravedad del cuadro, el hombre recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar. Posteriormente, fue retirado de la playa en una camilla y trasladado en una ambulancia del Same al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Debido a su estado de salud, el traslado se realizó en código rojo, la máxima prioridad de emergencia, ya que el paciente se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban disfrutando de la jornada en la costa marplatense, que observaron el despliegue del personal de emergencia y el operativo para asistir al hombre.