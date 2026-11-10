Video: una mujer de 60 años fue rescatada tras quedar atrapada en el mar

Una mujer de 60 años fue rescatada tras quedar atrapada en el mar

Momentos de tensión se vivieron en la Playa Popular cuando una mujer fue rescatada por los guardavidas en el mar.

Según contaron testigos, la señora de 60 años comenzó a adentrarse al agua y en un momento notó que no podía salir por sus propios medios.

Los guardavidas se encontraban en la orilla, por lo que al detectar la señal de ayuda rápidamente comenzaron el operativo para rescatarla.

"En la zona de la corriente de retorno, un pozo que está costado de la escollera, y estaba en plena baja", explicó Hernán Carro en diálogo con 0223.

De modo que la mujer, "se había metido a nadar y fue derivando para ese lado", explicó. La intervención se realizó en minutos y la bañista no sufrió ninguna herida de gravedad.

Precauciones para disfrutar de la playa

Los guardavidas recordaron que es fundamental respetar los horarios y sectores con servicio, evitando ingresar al mar cuando no haya cobertura. Durante la pretemporada, el servicio funciona de 11 a 17 en las playas habilitadas, mientras que el operativo completo comienza en noviembre.

También es importante observar las banderas: la roja prohíbe el baño por peligro y la combinación roja y negra advierte sobre condiciones peligrosas del mar.

Por otro lado, se recomienda evitar las zonas de riesgo, como muelles, escolleras, salidas náuticas y sectores con pozos o fuertes corrientes.

Además, es necesario extremar las precauciones ante oleajes intensos o tormentas repentinas, ya que estas condiciones pueden cambiar rápidamente el estado del mar y poner en peligro a los bañistas.